В РСИ рассказали о тяжелом ударе по отельерам из-за ситуации в Анапе

Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил НСН, что по итогам сезона предпринимателям региона потребуются дополнительные меры господдержки.

Уже сейчас отели Анапы снижают цены до 30%, падение может дойти до 50%, но убедить туриста приехать на закрытые пляжи будет непросто, заявил НСН глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Курортный сезон не может быть открыт в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По оценке ведомства, требованиям санитарных норм не соответствуют 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке. Пострадавшие от разлива мазута в Керченском проливе предприниматели получат отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов – срок внесения продлят до 25 декабря 2025 года. Уманский отметил, что какие-то отели просто не откроются в этом году.

«Это очень тяжелый удар по отельерам. Многие просто в этом году не откроются, особенно те отели, которые ориентировались на море. В первую очередь под удар попадут отели, которые не обладают собственной развитой инфраструктурой, а просто предоставляют услугу размещения. Они работают в сезонном режиме, в этом году они открываться не будут, примут удар на себя. Другие отели будут пытаться убедить туриста все-таки приехать, они будут вынуждены значительно снизить цены. Уже сейчас мы фиксируем снижение цен до 30%. Снижение цен может дойти и до 50% в определенные периоды», - рассказал он.

По словам Уманского, снижение цен позволит предпринимателям регионам максимум выйти в ноль, о заработке в этом сезоне речи не идет, могут потребоваться дополнительные меры господдержки.

«Даже при таком снижении цен загрузка не будет очень высокая. Ориентируемся на показатели в 50-60% в летний сезон. Поэтому в совокупности низкие цены и такая загрузка в лучшем случае смогут обеспечить нулевую экономику, для сохранения рабочих мест, но не более того. Бизнес в этом году точно не заработает, под вопросом выплаты кредитов, расчеты с партнерами. Некоторые средства были взяты до сезона, чтобы провести модернизацию, ремонт и так далее, что-то для этого закупалось заранее. Конечно, это тяжело и больно. Я не исключаю, что мы будем выходить к региональным и федеральным властям с дополнительными мерами поддержки. Это можно сделать чуть позже, когда будет понятно, как складывается ситуация. За предоставленные меры мы благодарны, они спасают не очень сильно, но говорить о дополнительных пока рано. Будем оценивать реальный ущерб», - заключил собеседник НСН.

В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, незначительные выбросы нефтепродуктов не повлияют на проведение курортного сезона. Он назвал обстановку по мазуту «спокойной», передает «Радиоточка НСН».