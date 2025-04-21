Туристы возмутились из-за закрытия пляжей в Анапе

Туристы, которые собирались или собираются этим летом в Анапу, в большинстве своем не желают менять море и пляж, закрытые из-за разлива мазута, на вино, сыр, культурные мероприятия и купания в бассейнах. Власти курорта, напомним, разработали программу – с экскурсиями и дегустациями, – которая должна компенсировать отдыхающим потерянный отдых на море.

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В телеграм-канале «Крыша ТурДома» мы предложили подписчикам ответить на вопрос «Готовы в этом сезоне поехать в Анапу “без моря”»? Большая часть тех туристов, которые любят этот курорт, считает, что море ничем не заменишь. Его выбрали 24% из более 3,3 тыс. участвовавших в опросе туристов.

«Море ничто не может заменить. Я понимаю, в несезон в бассейнах купаться, но летом – нет уж», – пишут подписчики.

«Анапа всегда ассоциируется с пляжем и морем, ехать на фестивали или за вином – то еще удовольствие. Сейчас как бы гостиницы с бассейном еще деньги не стали брать за бассейн как за допуслугу», – опасаются некоторые из отдыхающих.

То, что дегустации вина, сыра, посещение концертов и фестивалей, которые подготовили власти Анапы, – это достойная альтернатива пляжному отдыху, считают лишь 4% участников голосования.

«Съездить на Кипарисовое озеро, грязевой вулкан в Темрюке, посетить винодельни – почему бы и нет, если не был раньше, особенно если есть вариант недорого добраться туда», – поделился подписчик.

Можно, кстати, заглянуть по дороге: «Анапа как чисто море для меня всегда сложное направление. А вот как транзит по дороге в Крым, например, это суперрешение».

И лишь 1% проголосовавших отправится в Анапу, как и раньше, ради моря – эти туристы готовы загорать и купаться в Витязево, Благовещенской и прочих местах, несмотря на мазут и предупреждения Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что отельеры в Анапе рассылают письма постоянным клиентам с просьбой приехать.