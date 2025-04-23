Названы популярные отечественные направления отдыха

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей запретила использовать пляжи Анапы по назначению из-за загрязнения воды и почвы мазутом в Керченском проливе. Несмотря на это, спрос на отдых в РФ вырос почти вдвое по сравнению с прошлым летом.

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Анапа не может предложить пляжный отдых, однако власти планируют развивать другие виды туризма, например, активный, культурно-познавательный и гастрономический. В Краснодарском крае запланированы мероприятия, в том числе эногастрономический фестиваль и агротуризм.

Опрос показал, что 72 процента респондентов не готовы ехать в Анапу из-за закрытых пляжей. Эксперты отмечают, что туристы, скорее всего, посетят другие черноморские курорты, такие как Сочи и Геленджик, сообщает «Петербургский дневник».

Не все пляжи рядом с Анапой будут недоступны для купания в предстоящий курортный сезон из-за разлива мазута. Оперативный штаб Краснодарского края 19 апреля опубликовал карту, где отмечены разрешенные для купания места.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе. На следующий день СМИ сообщили, что после крушения судов вытекло по меньшей мере 3,7 тонны мазута. В целом корабли перевозили около 9,2 тонны нефтепродуктов, большая часть которых не попала в море.

Общая сумма ущерба экологии от крушения танкеров в Черном море составила 84,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.