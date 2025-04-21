В Казани представят каталог по халяльному туризму

Каталог по халяльному туризму в российских регионах будет презентован в рамках XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", который пройдет в мае в Казани. Об этом сообщил директор департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития РФ Павел Калмычек на пресс-конференции в ТАСС.
"Будем делать презентацию каталога по халяльному туризму, по регионам России. Очень красивый каталог получился. Мы надеемся, что мы сможем добрать еще немного регионов. Но по каждому региону российскому, который будет в этом каталоге, очень много красивых фотографий, интересных историй по халяльному туризму. Эту работу мы делаем с Центром стратегических разработок", - сказал Калмычек.
Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что тема халяль будет традиционно широко обсуждаться на форуме.
"Это и халяль-сервисы, и халяльные маршруты, и медицинский туризм в сфере халяль, и халяльная фармацевтика, и, конечно, халяль-продовольствие в том числе", - сказала Минуллина, добавив, что данной теме посвящен отдельный трек.
О форуме
XVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Главная тема форума в 2025 году - "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества.
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