В Казани представят каталог по халяльному туризму

Каталог по халяльному туризму в российских регионах будет презентован в рамках XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", который пройдет в мае в Казани. Об этом сообщил директор департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития РФ Павел Калмычек на пресс-конференции в ТАСС.

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"Будем делать презентацию каталога по халяльному туризму, по регионам России. Очень красивый каталог получился. Мы надеемся, что мы сможем добрать еще немного регионов. Но по каждому региону российскому, который будет в этом каталоге, очень много красивых фотографий, интересных историй по халяльному туризму. Эту работу мы делаем с Центром стратегических разработок", - сказал Калмычек.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что тема халяль будет традиционно широко обсуждаться на форуме.

"Это и халяль-сервисы, и халяльные маршруты, и медицинский туризм в сфере халяль, и халяльная фармацевтика, и, конечно, халяль-продовольствие в том числе", - сказала Минуллина, добавив, что данной теме посвящен отдельный трек.

О форуме

XVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Главная тема форума в 2025 году - "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества.

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