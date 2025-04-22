Мэр Нальчика — о планах по развитию туризма и инфраструктуры города

Нальчикский градоначальник в эксклюзивном интервью — о туризме, застройке, деревьях с паспортами, современном искусстве и будущем города.

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Личные истории

— За последние семь лет нам удалось не только сохранить устойчивость, но и добиться роста. Собственные доходы бюджета увеличились с 1,6 млрд рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей по итогам 2024 года. Существенно увеличились и поступления из вышестоящих бюджетов — на реализацию национальных проектов, программы переселения граждан, благоустройства и другие направления.

Одна из самых непростых и важных задач — переселение из аварийного жилья. Эти истории всегда очень личные: за каждым адресом — годы ожидания и попытки найти выход. Только за прошлый год 246 семей справили новоселье. Кто-то впервые оказался в благоустроенной квартире, кто-то — рядом со школой или местом работы. Для многих это не просто переезд, а начало новой главы. Параллельно мы работаем над развитием новых районов — компактных, удобных, спроектированных по современным стандартам. Особое внимание — микрорайонам «Восточный» и «Мей».

Большая стройка

— «Восточный» — крупнейший проект квартальной застройки, реализуемый в городе. Общая площадь строительства — более 1,25 млн м². До 2030 года в районе появятся свыше 1 млн м² жилья, 5 школ и 15 детских садов, 29 тыс. м² жилья для расселения из аварийного фонда, 7521 м², передаваемых в муниципальную собственность, — с них начнется формирование маневренного фонда не менее чем на 900 квартир.

Застройка идет по принципам квартального планирования: дворы без машин, зеленые пространства, доступная среда. На первых этажах жилых домов размещаются библиотеки, школы искусств, участковые пункты полиции и другие социальные объекты, необходимые для жизни.

«Мей» — второй масштабный проект, реализуемый совместно с ДОМ.РФ. Он рассчитан на 4320 жителей и станет важной частью новой городской структуры. Запланировано строительство 129,5 тыс. м² жилья, из них 24% будет передано в фонд социального найма. Кроме жилых домов здесь появятся детские сады, поликлиника и физкультурно-оздоровительный центр.

По нацпроекту «Образование» уже открыты школы в «Восточном» и «Мей» — на 1500 и 1224 места. Для нас принципиально, чтобы ребенок учился в удобной, современной, безопасной школе рядом с домом. В 2025—2027 годах планируется строительство трех дошкольных учреждений на 640 мест. Таким образом, оба района развиваются как полноценная городская среда — с домом, школой, детским садом, поликлиникой и культурным пространством в шаговой доступности.

Символы перемен

— За последние годы в городе благоустроено 26 общественных пространств и 301 двор. Благоустройство касается не только центральных улиц: в Александровке, Вольном Ауле и Молодежном с 2018 года обновили 44 двора и создали несколько уютных скверов. Работы продолжатся и в этом году.

Это не просто плитка и лавочки — это возвращение жизни. Дети стали больше гулять во дворах, старшее поколение — собираться на скамейках, играть в шахматы. В общественных пространствах, где раньше были пустыри, сегодня — зеленые зоны и прогулочные маршруты. Можно привести в пример Курортный сквер, где всегда много людей, вне зависимости от времени года и погодных условий.

Отдельного упоминания заслуживают проекты, ставшие символами перемен. Парк 100-летия КБР с Павильоном современного искусства вошел в число лауреатов первой Всероссийской премии «Парки России», а также в шорт-лист независимой международной премии ADD Awards. За три неполных года своего существования Павильон стал одной из ключевых площадок Нальчика: здесь художники и кураторы получают возможность заявить о себе, а горожане — знакомиться с актуальным искусством республики, России и зарубежья. С момента открытия в нем прошли 32 персональные и коллективные выставки, а общее число посетителей превысило 150 тысяч человек. В числе значимых событий — выставка работ резидентов биеннале современного искусства Кавказа, персональные выставки Хамида Савкуева, Руслана Цримова, различные коллаборации с дизайнерами и архитектурными бюро, тематические проекты, музыкальные вечера, пленэры и лекции.

Парк 100-летия стал по-настоящему популярным не только у жителей Нальчика, но и у гостей из других регионов. Поэтому было принято решение о расширении территории парка: к нему планируется присоединить зеленое пространство за Дворцом пионеров. На этой территории появится музей под открытым небом. Сейчас архитекторы Института развития города «Платформа» работают над концепцией нового пространства. Опыт Парка 100-летия доказывает: современное искусство может быть востребованным и органично вписанным в городскую ткань.

Не менее значимым объектом стал и пешеходный мост к «Тысяче ступеней» (нальчикский терренкур, поднимающийся на гору Кизиловка. — Ред.), признанный одним из лучших проектов программы ВЭБ.РФ «Пять шагов для городов».

Все эти инициативы подтверждают: чтобы город стал привлекательным для туристов, он прежде всего должен быть удобным для жизни самих горожан.

Город, готовый к развитию

— Развитие города требует своевременного обновления и усиления инженерной инфраструктуры. Коммуникации не видны с улицы, но именно они определяют, насколько город готов к развитию. Вместе с Минстроем КБР мы реализуем крупные проекты по электрификации, водоснабжению и водоотведению в нескольких микрорайонах. Масштабная работа идет и в исторических районах — ветхие инженерные сети заменяются в ходе капитального ремонта.

Водозабор «Головной» и очистная станция — это стратегически важные объекты водоснабжения, которые ранее никогда не реконструировались. Благодаря личной вовлеченности главы региона Казбека Кокова и совместным с Минстроем КБР усилиям удалось включить их в федеральную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с финансированием в 2025—2027 годах. Средства на работы начнут выделять в текущем году, в течение трех последующих лет сумма вложений составит 1,8 млрд рублей.

В районе «Восточный», где идет активная застройка, остро стоит вопрос новых коммуникаций. Здесь предстоит построить новый водозабор и расширить мощности на уже существующем. Это масштабные и затратные задачи, требующие поддержки на уровне республики и Федерации. Сейчас проводятся изыскания для подтверждения водных запасов — это первый шаг к реализации проекта.

Дороги

— Строительство кольцевой дороги вокруг Нальчика поможет в какой-то степени разгрузить улицы в черте города. Минтрансом КБР утвержден маршрут первого участка протяженностью 8 км. Подготовка проектно-сметной документации завершится к осени 2025 года, а само строительство начнется в 2026-м. Также планируется новая дорога от села Шалушка (в районе нового автовокзала) до села Кенже. Она облегчит въезд в город, перераспределив транспортные потоки.

С начала действия программы «Безопасные и качественные дороги» в Нальчике ведется планомерная работа по расширению проезжей части там, где это позволяет застройка. Мост на улице Кешокова, один из самых загруженных участков в часы пик, планируем расширить: проезжую часть и само мостовое сооружение — до четырех полос. Проект сложный: предстоит перенос газовых и других инженерных сетей, установка подпорных стен и выкуп нескольких объектов частной собственности. Сейчас идет большая подготовительная работа.

В целом за последние шесть лет обновлены 83 км улично-дорожной сети — это 80 участков. К 65 социальным объектам теперь проще добираться. До 2028 года планируется отремонтировать еще 16,7 км. По обновленным маршрутам уже курсируют 44 современных автобуса с системой безопасности и возможностью перевозки маломобильных пассажиров. Работает безналичная оплата, включая транспортные карты.

Велогород Нальчик

— Мы убеждены, что у Нальчика высокий потенциал для развития велокультуры. Компактная структура города, благоприятный климат и равнинный рельеф создают естественные условия для популяризации велосипеда.

В 2020 году в Нальчике запустили первые велодорожки — это стало отправной точкой в формировании современной велоинфраструктуры города. Сегодня их общая протяженность составляет 10 км. Отдельная велодорожка длиной почти 3 км была проложена на набережной реки Нальчик. Она формирует один из самых живописных маршрутов города. Во всех школах и колледжах установлены велопарковки. Мы видим, как они загружены, — это радует: культура перемещений меняется.

За последние годы интерес к велотранспорту заметно вырос. Сегодня речь идет уже о формировании связной, безопасной сети маршрутов. Расширение велотранспортной инфраструктуры действительно планируется. В 2024 году мы провели опрос: 9,6% респондентов уже используют велосипед как основной вид транспорта, у 56% он есть, но используется преимущественно для прогулок. При этом 50% горожан отметили, что отсутствие непрерывной и безопасной сети мешает пользоваться велосипедом чаще. Более 55% готовы пересесть на него при появлении удобной инфраструктуры.

«Чистое небо» и новые зоны для отдыха

— За последние годы на многих улицах произведены работы по программе «Чистое небо», которая является инициативой главы республики и не имеет каких-либо дополнительных источников финансирования. Это делает город визуально чище, светлее и просторнее, а значит — меняет общее настроение городской среды.

К 80-летию Победы создадим новое общественное пространство — парк на улице 2-й Таманской дивизии. Он будет не просто зоной отдыха, но и местом памяти. По задумке архитекторов, здесь появятся пешеходные маршруты, зеленые насаждения, цветники, торшерное освещение, скамейки и малые архитектурные формы, отсылающие к событиям Великой Отечественной войны.

Также к юбилею Победы на улице имени Героя России Тимура Тамазова появится Каштановая аллея. Это густонаселенный район, где особенно остро ощущалась нехватка мест для времяпровождения и прогулок с детьми. При разработке проекта архитекторы провели встречи с жителями, чтобы учесть их пожелания.

Событийный туризм и гостиницы

— Несмотря на то что официальные итоги по турпотоку от Росстата еще не подведены, мы уже видим рост по фактической загрузке санаториев, отелей и других мест размещения. В 2023 году Нальчик посетили 133 тысячи туристов, в 2024-м — 140 тысяч, и все говорит о том, что в этом году число гостей превысит 150 тысяч.

Эта положительная динамика — показатель растущей привлекательности города и его туристического потенциала. Чтобы оставаться конкурентоспособными, важно не только поддерживать уже существующий уровень сервиса, но и развивать новые форматы размещения. В соответствии с мастер-планом развития курорта федерального значения поддержаны инвестиционные проекты по строительству и реновации гостиниц. Уже начато строительство восьми новых объектов повышенного уровня комфорта — в том числе первых в городе спа-отелей. К 2027 году ожидается прирост номерного фонда на 1114 номеров — это серьезный шаг вперед.

Но современный турист едет не только за комфортом, ему интересны события, атмосфера и культурный код города. И здесь большую работу ведет Институт развития «Платформа». Благодаря ему в городе проводятся выставки, концерты и фестивали, которые становятся настоящими магнитами.

В 2024 году гастрономический фестиваль «Яблочный джем» и фестиваль цветов «Уже не лето» собрали более 62 тысяч человек. Продукция гастрономического фестиваля дважды вошла в Книгу рекордов России и уже становится узнаваемым брендом республики. Растет интерес горожан и гостей Нальчика и к сезонным фестивалям городской культуры. В их программе — лекции от ведущих экспертов в области архитектуры, дизайна, современного искусства и социокультурных практик из разных регионов, мастер-классы от локальных художников и ремесленников, а также концерты современной национальной музыки от молодых и популярных коллективов.

Нальчик через 10 лет

— Прежде всего очень хочется, чтобы Нальчик остался таким, каким его любят горожане и я сам: спокойным, зеленым, уютным. Мы всегда гордились тем, что Нальчик — комфортный и безопасный. И эту основу точно нужно сохранить.

Отдельно хочу отметить важность зеленого каркаса города: его сохранность — один из главных наших приоритетов. Новация этого года — полная инвентаризация зеленых насаждений. У каждого дерева теперь будет свой паспорт, и любой житель сможет посмотреть, где растет то или иное дерево, какого оно возраста. Это своего рода двусторонняя система заботы и самоконтроля: и горожане видят, что происходит с зелеными зонами, и мы можем реагировать оперативно. При этом мы переходим к высадке уже не саженцев, а крупномерных деревьев, и будем увеличивать их количество с каждым годом.

Важно также сохранить масштаб застройки. Нальчик не должен терять свою соразмерность человеку. И, конечно, важно, чтобы жители не хотели уезжать. Если человек чувствует, что в его городе удобно, красиво, безопасно, он сам становится его главным защитником и амбассадором. Удобный для жителей, привлекательный для гостей — таким я вижу Нальчик. Именно такую настоящую, живую атмосферу хочется сохранить и передать в будущее.