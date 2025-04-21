«Аэрофлот» с лета запустит рейсы между городами Дальнего Востока

Группа «Аэрофлот» объявила о запуске рейсов между городами Дальнего Востока. Программа начнется с 1 июня на крыльях «России», сообщили в пресс-службе.

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Маршруты запустят между Владивостоком, Хабаровском и Южно-Сахалинском. Рейсы Владивосток – Хабаровск и Южно-Сахалинск – Хабаровск будут выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Прямое сообщение между Владивостоком и Южно-Сахалинском запланировано на воскресные дни.

Отметим, что на этих направлениях также летает и бывшая дочка «Аэрофлота» – «Аврора». Стоимость билетов на рейсах авиакомпании сопоставима, но иногда бюджетнее отправиться «Россией». В целом же местные жители уже давно жалуются на недостаток билетов на этих маршрутах, так как многие места скупают туристические компании для своих клиентов.

Ранее «Аэрофлот» увеличил число рейсов в города Дальнего Востока с «плоскими» тарифами – теперь их 9. В список добавились Якутск, Благовещенск, Анадырь и Улан-Удэ. Это стало возможным благодаря «мокрому» лизингу, который позволил задействовать дополнительные самолеты, включая борта iFly, на маршрутах между Москвой и регионами.