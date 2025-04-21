На курорте «Красная Поляна» в Сочи построят сноупарк

Из-за резкого потепления в этом году зимний сезон в Сочи закрылся раньше обычного. Фактически катание на сноуборде и горных лыжах стало невозможно уже с начала апреля.

В Сочи хотят продлить зимний сезон, который закрылся раньше обычного из-за резкого потепления. Фактически катание на сноуборде и горных лыжах на курорте «Красная Поляна» стало невозможно уже в начале апреля.

1 мая в Сочи уже стартует летний сезон.

Для тех, кто хочет «вернуться» ненадолго в зиму, на курорте хотят построить сноупарк. Он откроется в рамках проведения уникального фестиваля Bonus Summer Camp.

Мероприятие пройдет на «Красной Поляне» с 1 по 22 июня.

Кроме того, трассы зоны Цирк-2 будут доступны для гостей с 1 по 11 мая. Одновременно в горную долину Цирк-2 можно будет спуститься и туристам без снаряжения для пеших прогулок.

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