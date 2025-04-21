В Кабардино-Балкарии раскрыли прогноз по турпотоку на летний сезон

Рост туристического потока в Кабардино-Балкарии (КБР) во время летнего сезона ожидается на уровне 15-17%. При этом почти половина гостиниц и отелей уже забронирована. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве курортов и туризма КБР.

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"На основании проведенного анализа и с учетом динамики последних лет рост летнего турпотока в Кабардино-Балкарии ожидается 15-17% по сравнению с предыдущим сезоном. На сегодня уровень бронирования средств размещения в регионе составляет порядка 40% при средней глубине бронирования до трех месяцев. Это свидетельствует о стабильном спросе на туристические услуги", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Регион открыт для всех, но исследования показывают, что портрет туриста, предпочитающего активный отдых в горной местности, сильно отличается от того, кто выбирает спокойный пляжный туризм. Кабардино-Балкария обладает индивидуальным туристическим профилем, она в первую очередь, привлекает туристов, интересующихся горными походами, альпинизмом, экстремальным и экотуризмом. Поэтому, существенного дополнительного притока туристов, связанного с перераспределением потоков с черноморского побережья, в регионе не ожидается", - добавили в ведомстве, пояснив, что сегодня регион способен одновременно принять до 19 тыс. отдыхающих.

Вместе с тем, активно ведется строительство новых средств размещения.

Росту турпотока также способствует хорошая транспортная логистика - функционирует поезд "Жемчужина Кавказа", продлены мультимодальные перевозки на курорты Северного Кавказа по единому билету, работает республиканская программа социального туризма. В основном туристы едут в Кабардино-Балкарию из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, такие данные ТАСС сообщили в институте развития Кавказ. РФ. По информации компании, курорт "Эльбрус" неизменно остается одним из самых посещаемых мест в стране тем более, что сезон здесь длится дольше, чем на большинстве других курортов - с ноября по май. Причем места отдыха здесь постоянно обновляются и модернизируются.