Американский журналист Джон Вароли, проживший в России 20 лет, вновь посетил Москву ради встречи православной Пасхи. Он признался, что был глубоко впечатлен не только масштабами праздника, но и искренней верой людей – в отличие от западных традиций, где, по его словам, все гораздо формальнее.

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«В России же к празднику относятся более трепетно, Пасха приобретает глубокий духовный смысл»», – рассказал публицист.

Посещая пасхальную службу, Вароли отметил, что храм был переполнен – в ту ночь казалось, будто все местные жители собрались под его сводами. Особенно его поразило всенощное бдение, когда прихожане часами молились стоя, не присаживаясь ни на минуту. По его наблюдению, такая стойкость и искренность – важная часть духовной жизни в России.

В беседе с корреспондентом aif.ru американец провел сравнение с католическими обычаями. По его словам, на Западе пасхальная служба обычно длится около часа, прихожане сидят на лавках, а после торопятся домой. В России же Пасха воспринимается как нечто гораздо более глубокое – путь к очищению и возрождению души. Куличи, по его мнению, – символ, но главное не угощение, а ценности, которые объединяют людей.

Он также поделился историей, которую назвал настоящим чудом. В свое время Вароли стал свидетелем судьбы двух осиротевших мальчиков, мать которых, бездомная женщина, скончалась. Благодаря помощи неравнодушных людей, дети попали в церковный приют, где нашли семью и поддержку в лице священника.

Ранее российский политолог Сергей Марков высказался по поводу решения президента Владимира Путина об установлении пасхального перемирия в зоне проведения СВО.