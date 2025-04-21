На морские курорты летом запустят дополнительные поезда

Этим летом в южном направлении пойдут дополнительные поезда. Решение запустить их связано с дефицитом билетов в южных направлениях, который усугубляет приостановка работы ряда аэропортов вдоль Черноморского побережья.

Ситуация обострилась в августе прошлого года, когда среди пассажиров, отдыхающих на юге, разгорелся скандал, связанный с нехваткой железнодорожных билетов. На конец месяца из Анапы их попросту не было, а на стыковочные рейсы цена доходила до 75 тысяч рублей. И это не предел. Из Новороссийска до Москвы маршрут был хоть и прямым, но поездка обходилась почти в 100 тысяч рублей.

Поэтому в преддверии высокого сезона туристы озадачились тем, какая ситуация сложится вокруг железнодорожных билетов. В связи с этим корреспондент "Российской газеты" пообщалась с представителями перевозчиков, а также с экспертами туристического бизнеса и потенциальными пассажирами.

Для того, чтобы как можно больше путешественников смогли провести отпуск в теплых краях, этим летом запланировано около 170 пар поездов в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Традиционно задействуются все возможности для перевозки пассажиров на южных направлениях, уже готовится вагонный парк и пассажирская инфраструктура.

Запланированные поезда совершат свыше 28,8 тысячи рейсов, что на три процента выше прошлогодних показателей. Почти 24,9 тысячи рейсов выполнят поезда Федеральной пассажирской компании и более 3,9 тысячи - "Гранд Сервис Экспресс".

Этим летом назначены новые маршруты на южных направлениях: N 250/249 Москва - Новороссийск (двухэтажный состав, через день), N 401/402 Анапа - Адлер (через день), N 572/571 Махачкала - Адлер (два раза в неделю) и N 177/178 Санкт-Петербург - Симферополь (через Курский вокзал Москвы).

На уже введенных поездах увеличили количество мест за счет замены одноэтажных составов на двухэтажные. Двухэтажными станут N 156/155 Москва - Анапа, N 152/151 Москва - Анапа, N 271/272 Самара - Анапа и один из составов поезда N 168/167 Москва - Симферополь.

При необходимости и наличии технических возможностей на южном направлении будут назначаться дополнительные поезда, а также включаться дополнительные вагоны в регулярные рейсы.

По мнению председателя правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Натальи Косьминой, в прошлом году дефицит железнодорожных билетов в основном в Анапу был связан с тем, что именно там больше всего отелей, работающих по системе "все включено" с бассейнами.

Дополнительные поезда позволят закрыть возникший на южном направлении дефицит билетов

"Я думаю, что в этом году нехватка железнодорожных билетов в южном направлении сохранится прежде всего в сторону Сочи, потому что загрузка анапских отелей может быть под вопросом из-за разлившегося в Черном море мазута", - отмечает она. Билетов не хватает каждый год в праздничные даты и во время отпусков. "Такая проблема в разгар сезона возникает постоянно. Покупка билетов с Черноморского побережья - это целый квест", - говорит Косьмина.

Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов оказался озадачен другой проблемой, связанной с железнодорожными билетами, - их завышенной стоимостью.

170 пар поездов повезут туристов этим летом к курортам Черного моря и Северного Кавказа

"Стоимость железнодорожных билетов высока. Туристы фиксируют: билеты очень дорогие, особенно в летний сезон на южные направления, а для Сочи и соседних популярных курортов высокий период длится с конца апреля до начала ноября. К нам поступает много обращений", - отмечает Дмитрий Богданов. Несмотря на высокие цены, железнодорожных билетов не хватает, констатирует он.

Проблема с дефицитом и высокой стоимостью железнодорожных билетов компенсируется возможностью поездки по автомобильной трассе, считает эксперт. Тем не менее логистика остается уязвимым звеном в сфере туризма. Гости должны иметь возможность добираться до южных курортов, причем круглый год. Спрос растет, и только авиа- и железнодорожным транспортом этот вопрос не решится.

"Нужны автобусные туры, которых крайне недостаточно, а существующие не всегда соответствуют строгим запросам туристов, - заявляет Дмитрий Богданов. - Они должны быть безопасными, комфортными и при этом недорогими". Компании-перевозчики должны зарабатывать не за счет завышения цен на билеты, а за счет увеличения турпотока.

Если нужно добраться до Анапы, а билетов на поезд нет, то альтернативой являются два работающих на Юге аэропорта - в Сочи и Минводах. Также есть возможность добраться до моря на личном автомобиле или автобусе. Однако второй вариант туристы редко рассматривают, ссылаясь на утомительность переезда и неудобства в дороге.

Конечно, можно попробовать добраться с курортов Анапы до сочинского аэропорта на такси, но такая поездка в разгар сезона обойдется дорого. И неудивительно - ведь это десять часов в пути. Расстояние по трассе составляет 330 километров. Хотя часть маршрута после курортного поселка Джубга проходит по живописным местам, вдоль Черного моря, придется ехать по достаточно крутому серпантину. Ну а до Минвод ехать еще дольше.

Также сократить маршрут по побережью можно за счет водного транспорта. От Анапы до Сочи ходит комета, которая вместо восьми часов на "Ласточке" по железной дороге доставляет туристов в Сочи за четыре часа. Правда, есть нюансы. Добираться морем удобнее и приятнее, но рейсы зависят от погоды.

Каждый год путешественники жалуются на завышенную стоимость проезда в поездах на морские курорты

По словам путешественника со стажем Ильи Коноплева, колесящего по России, не бывает ситуации "нет билетов". В основном они появляются в продаже накануне поездки или за несколько часов до отправления. Правда, один билет найти проще, чем на всю семью, да еще рядом.

Корреспондент "РГ" пообщался с двумя потенциальными пассажирами и выяснил, что один предпочитает добираться отдыхать на юг на самолете, а другой - на машине. У каждого своя логика: в первом случае это быстрее, а во втором - дешевле. Кроме того, нет строгой привязки к дате и времени, а также к волоките с покупкой билетов. Мне больше всего по душе романтика железной дороги. Сколько людей, столько и мнений, но ясно одно, что планировать поездку и бронировать билеты нужно заранее.

В этом году отпускники активно ищут альтернативы полюбившимся анапским курортам. В качестве таковой можно рассмотреть мультимодальный маршрут к курортам Абхазии.

Путешественники смогут доехать на поезде до станции Адлер, а затем пересесть на автобусы, которые следуют в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон или Сухум. Автобусы будут курсировать каждый день.

На поездку в формате "поезд + автобус" оформляется "единый" проездной документ. Мультимодальный маршрут будет действовать с 30 апреля по 30 сентября. Билеты уже поступили в продажу.

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