Край суровой пустоты: чем удивляет Кольский полуостров

Кольский полуостров - один из самых суровых и в то же время живописных регионов России. Большая часть его территории находится за полярным кругом, а берега омываются водами Баренцева и Белого морей. Здесь можно посетить "самый большой" город на планете, познакомиться с загадочными саамами и, конечно же, побывать в поселке Териберка.

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Город-миллионник за Полярным кругом

Мурманск официально считается самым большим городом в мире. Правда, только за Северным полярным кругом. Он находится на побережье Кольского залива, который никогда не покрывается льдом благодаря теплому Северо-Атлантическому течению, продолжению Гольфстрима.

В городе обязательно нужно посетить один из самых больших памятников в России, посвященный защитникам советского Заполярья. Это монумент война высотой почти 40 метров, который возвышается более чем на 170 метров над уровнем моря. Мурманчане ласково его называют "Алеша".

Также нужно увидеть мемориальный комплекс "Морякам, погибшим в мирное время". Здесь установлен маяк, в котором расположена галерея памяти с мемориальными плитами и с книгами, где записаны имена всех погибших моряков.

Перед маяком установлен настоящий якорь, под которым заложена капсула с морской водой, - как символ братской могилы.

А дальше стоит памятник, посвященный трагической гибели атомной подводной лодки "Курск", которая затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. От субмарины сохранилась только боевая рубка, которая и стала частью мемориала.

В Мурманске есть памятник "Печной трубе", который напоминает о самой масштабной бомбардировке города. В Великую Отечественную войну 18 июня 1942 года вражеские самолеты сбросили на город 12 тысяч бомб, в результате чего было разрушено более 600 домов. Остались только печные трубы.

Напомним, что по числу бомб на квадратный километр Мурманск был вторым городом в СССР после Сталинграда.

Ледокол "Ленин" - первый в своем роде

Мурманск уникален еще и тем, что это единственный город в мире со своим флотом атомных ледоколов. Поэтому неудивительно, что здесь стоит ледокол "Ленин" - первое в мире судно с атомной силовой установкой.

Он бороздил северные воды 30 лет и в 1989 году был установлен на вечную стоянку рядом с морским вокзалом города Мурманска, где впоследствии стал музеем. Здесь можно посетить каюту капитана, увидеть верхнюю часть атомного реактора и постоять за штурвалом в ходовой рубке.

Интересный факт: в Мурманске можно загорать в ночное время. Каждый год с 22 мая на город опускается полярный день, который длится два месяца. Так что на улице светло даже в полночь. В связи с этим в городе можно купить ночной крем от загара.

В погоне за Северным сиянием

Северное сияние - это впечатляющее природное явление, которое возникает, когда солнечный ветер сталкивается с магнитным полем нашей планеты.

Погоня за ним напоминает охоту: тут нужны точные расчеты и везение.

Подготовка:

Сначала необходимо посмотреть показатели солнечной активности на специализированных сайтах. Чем активность выше, тем будет заметнее сияние. Дальше узнаем прогноз погоды. Если облачно, то видно практически ничего не будет. В идеале должно быть чистое звездное небо. Одеваемся потеплее и запасаемся провизией, так как на поиски северного сияния может уйти вся ночь.

Некоторые проводят в тундре несколько дней, переезжая с места на место в поисках идеального кадра. Но нам повезло! В десяти километрах от Мурманска, мы настигли "добычу". На все ушло примерно около часа.

Интересный факт: Северное сияние можно не только увидеть, но и услышать. Звук напоминает треск, который обычно издают линии электропередач. Но это случается крайне редко.

По следам Левиафана

Териберка - одно из самых популярных мест в России, куда приезжают туристы со всего света. Но еще недавно это был обычный рыбацкий поселок, который после 60-х годов стал приходить в упадок. Большинство жителей уехало, закрылись школа и больница.

Но все изменилось после 2014 года. После выхода на экраны фильма "Левиафан" Териберка стала популярной. Здесь можно увидеть северное сияние, понаблюдать за китами, белухами и морскими котиками, проникнуться уникальными красотами заполярной природы и, конечно же, насладиться свежайшими морепродуктами.

Нам, к сожалению, не удалось увидеть морских обитателей, но зато получилось отведать местных деликатесов. Прямо на катере водолаз, который нырял нам за морепродуктами, устроил настоящий пир. Вместо скатерти он использовал листья морской капусты, на которые выложил морских ежей, гребешки, рапаны и даже морского огурца. Кстати, если хочется отведать эти морепродукты от шеф-повара, то в Териберке есть несколько ресторанов.

Также мы посетили природный парк "Териберка". На его территории находится легендарный пляж "Яйца дракона". Это уникальное геологическое образование. На протяжении многих веков морские волны "обрабатывали" камни, придавая им округлую форму. Размер некоторых из них достигает полуметра в диаметре.

В Териберке есть еще и песчаный пляж. Там можно увидеть знаменитый скелет кита из фильма "Левиафан". Также там установлены огромные качели и деревянный трон, на котором можно почувствовать себя героем "Игры престолов".

Интересный факт: расстояние от Мурманска до Териберки всего 140 километров. Но по дороге мы проехали сразу три климатические зоны: лесотундра (преобладают карликовые деревья), арктическая тундра (преобладает мох, болота и озера) и горная тундра.

Саамы - коренной народ севера

Саамы - один из самых загадочных народов, который населяет Кольский полуостров уже на протяжении тысячелетий.

Лопари, как еще называют этот северный народ, были кочевниками, но уже 80 лет ведут оседлый образ жизни. Их численность в России на сегодняшний день составляет 1530 человек. Остальные саамы живут на территории Норвегии, Швеции и Финляндии.

Чтобы погрузиться в атмосферу древнего мира саамов, мы посетили этнографический комплекс Саамский Олений Двор. Им заведует Полина Харыбина, которая является представительницей этого северного народа.

Комплекс находится в поселке Лопарская Кольского района Мурманской области. Здесь живет вся семья Полины, две собаки и, конечно же, олени.

Для саамов северные олени всегда были важным источником пищи и одежды, а также средством передвижения. Но вместе с тем лопари еще и почитали этих животных, так как верили, что произошли от оленей.

У Полины несколько загонов с этими благородными животными, которых можно погладить и покормить. Их основное лакомство - это ягель или, как его еще называют, олений мох.

Среди них есть и настоящая звезда - олень Гоша. Он снимается во многих известных ток-шоу, рекламе и документальных фильмах.

Также прямо на территории двора стоит традиционное переносное жилище саамов - кувакса, где можно погреться на олених шкурах и проникнуться духом северного народа.

Там же мы стали одними из немногих, кто услышал настоящую саамскую речь: Полина нас поздравила с Новым годом!

Интересный факт: у саамов есть свой Дед Мороз - Мунь Каллса. Его резиденция находится в Ловозеро.

Но, к сожалению, саамский язык находится под угрозой исчезновения, так как на нем разговаривает всего 10 процентов лопарей.

Для его возрождения в Мурманской области открылись культурные центры, где можно ознакомиться с традициями саамов и изучить их язык.

Также было выпущено мобильное приложение по изучению саамского языка. С его помощью можно познакомиться с саамским алфавитом, услышать правильное произношение слов и научиться строить предложения. Кстати, в записи языка принимали участие бабушка и дочь Полины.

Саамский футбол

У саамов есть свой уникальный вид спорта - саамский футбол. В этой игре участвуют женщины, которые играют в традиционных сарафанах. Мяч сшит, конечно же, из оленьей шкуры.

В саамском футболе разрешено использовать подножки, силовые приемы и даже бить по ногам.

Традиционно мужчины не допускаются к игре, но для нас сделали исключение с условием, что мы наденем сарафаны.