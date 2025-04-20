Рейсы «Метеоров» между Нижним Новгородом и Ярославлем могут отложить

Рейсы на скоростных «Метеорах» между Нижним Новгородом и Ярославлем, вероятно, начнутся на 2 месяца раньше, чем в прошлом году – не летом, а уже в следующем месяце. Хотя свои коррективы может внести природа – в частности, это зависит от уровня воды в Волге, который из-за малоснежной зимы и малого количества осадков пока недостаточен.

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«Рейсы запланированы в мае, но о конкретной дате начала навигации мы пока не можем сказать. Как только устаканится уровень воды, тогда мы уже объявим», – сообщили изданию 76.RU в компании «Водолет», которая является оператором линии.

Впервые рейсы по маршруту были запущены в июле прошлого года. Они осуществлялись трижды в неделю, пользовались высоким спросом как со стороны нижегородцев, так и ярославцев, и в течение навигации в обе стороны перевезли более полутора тысяч пассажиров. Время в пути составляет около 9 часов, билеты продавали по 2,5 тыс. руб.

Пока билеты на рейсы между Нижним и Ярославлем купить невозможно. Нет Ярославля и в карте маршрутов, опубликованной на сайте «Водолета».

«Мы планировали большое количество рейсов, но природа внесла свои коррективы. Окончательное расписание пока не готово», – отметили в компании. В настоящее время началась продажа билетов на «Метеор» из Нижнего в Казань.

Ранее мы написали, что расписание речных круизов пришлось менять из-за «малой воды».