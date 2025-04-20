«Глючат» телефоны и навигаторы: что известно о севере Челябинской области

Однодневное путешествие на север Челябинской области совершили туристы из Екатеринбурга. В окрестностях города Кыштыма расположено два необычных туристических объекта. Это скальный останец Крылья дракона фантастической формы и заброшенные шахты Слюдорудника, где можно увидеть спящих летучих мышей.

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«Первой локацией этого тура являются Крылья Дракона — так называется один из самых интересных по форме дыроватых камней, которыми славится Урал, — рассказал ИА «Уральский уральский меридиан» руководитель клуба активного отдыха «Душа Урала» Игорь Каленёв. — Находится «каменный дракон» на северо-западном отроге горы Тёплой, на которой мы тоже побывали в этом путешествии. В середине у камня сквозное овальное отверстие, в котором любят фотографироваться туристы. Есть поверье, что если пролезть через это отверстие и загадать желание, оно непременно сбудется. Глядя на Крылья дракона, удивляешься, как эта громадина держится на таких тоненьких «ножках», а ведь камень стоит в таком виде уже не одно столетие!»

Не все замечают в очертаниях этой скалы крылья дракона — полёт фантазии для ассоциаций здесь безграничен. Кто-то видит в них голову жабы, кто-то птицу, которая приземлилась на землю и сидит на ножках, кто-то уверяет, что это вовсе не крылья, а голова дракона. Вариантов — множество. Наверное, поэтому и названий у скалы несколько — кроме Крыльев Дракона, её называют Дырявой горой, Каменными воротами и Чёртовыми вратами.

«В разных источниках есть сведения, что пространство возле этой скалы является Местом силы, и здесь происходят различные аномалии. Якобы в этом месте «сходят с ума» навигаторы, «глючат» телефоны, а с карты памяти фотоаппаратов исчезают все снимки, — рассказал Игорь Каленёв. — Но лично со мной здесь такого не происходило».

Высота скального останца — около 10 метров. Скалу окружает берёзовая роща, а от неё ведёт тропа на гору Тёплую.

«Тропа на вершину горы Тёплой от Крыльев дракона достаточно пологая, — рассказал Игорь Каленёв. — Что интересно: у тропы попадаются большие каменные валуны, на которых можно разглядеть целые россыпи вкраплений гранатов! Мало где в популярных туристических местах можно увидеть эти минералы в естественной природной среде в таких количествах. Очень впечатляет!»

На вершине горы Тёплой, высота которой чуть более 600 метров над уровнем моря, расположена видовая площадка со скамейкой. На скамье любят фотографироваться туристы, а с высоты открывается вид на посёлок Слюдорудник, окрестные горы, Новокыштымское водохранилище и озеро Увильды. Считается, что по этой горе проходит граница Европы и Азии.

«Следующим пунктом этого тура является прогулка по эко-тропе «Слюдорудник» и посещение заброшенных шахт — место очень необычное, — рассказал руководитель турклуба. — На стенках шахт искрятся кусочки слюды, а под сводами можно увидеть дремлющих вниз головами летучих мышей».

О посещении шахт Слюдорудника наше агентство уже рассказывало в одной из подборок турмаршрутов по Уралу. Мы писали что в 1870-е годы здесь действовало Слюдяногорское месторождение мусковита, а в начале 1930-х годов на Слюдоруднике началась промышленная добыча слюды, которая продолжалась до 1961 года. Шахты законсервировали, но подземные выработки хорошо сохранились и привлекают туристов своими загадочными лабиринтами.

Ещё одна достопримечательность, которую можно посетить в рамках однодневного путешествия из Екатеринбурга на север Челябинской области — гора Сугомак, тоже расположенная в Кыштымском районе. Рядом с горой, на вершину которой ведут удобные туристические тропы, находится уникальна мраморная пещера — для туристов доступен её первый грот. Об этой пещере мы тоже рассказывали в подборке на тему уральских пещер. Прогулку на гору Сугомак и в Мраморную пещеру можно совместить с посещением шахт Слюдорудника: такое путешествие — на автобусе или автомобиле — тоже можно уложить в один день, выехав из Екатеринбурга утром и вернувшись домой вечером.