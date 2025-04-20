Стало известно об изменении ситуации с пляжами в Анапе

В Анапе половину загрязненных пляжей полностью очистили от мазутных пятен с помощью пескоструйного аппарата промышленного производства. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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Как рассказал заместитель начальника 11-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Краснодарскому краю Антон Ганапольский, это промышленный пескоструй, работающий под высоким давлением и снимающий слой в один-два миллиметра испачканного песка.

"Технология прошла испытания. Сначала мы биоразлагаемым торфяным сорбентом обрабатываем межкаменное пространство. После 24 часов - мойками высокого давления и парогенераторами. Полную очистку производим промышленным пескоструем", - сказал он.

Ганапольский уточнил, что это абсолютно экологичный способ с биоразлагаемым сорбентом на основе торфа, который не приносит никакого вреда природе.

Сейчас специалисты Кубань-СПАС, Морспасслужбы и МЧС России продолжают очищать каменистый берег в районе анапского морпорта. В ликвидации загрязнения задействованы примерно 50 человек различных служб. Так, на выделенном участке осталось очистить около 60 метров. Работы планируется завершить работы за два дня.