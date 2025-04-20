В Анапе проработали масштабную программу для туристов

Власти Анапы проработали масштабную туристическую программу для отдыхающих. Она оказалась необходима на фоне проблем, вызванных выбросами мазута. О стратегии курортного сезона на брифинге рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. Его слова приводит региональный оперативный штаб.

«В Анапе гостей ждут практически 1,6 тыс. средств размещения. 60% из них имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы. Анапа – лидер в Краснодарском крае по количеству объектов, которые работают по системе „все включено“, на территории курорта их 68», – рассказал Руппель.

По словам вице-губернатора, власти продолжают прорабатывать масштабную событийную программу для туристов. Из уже известного: с 17 по 25 мая пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград». Также в Анапе заметное внимание уделили агротуризму. Там работает более 20 объектов, на территории которых гостей ждут разнообразные мероприятия. Это и сыроварни, и винодельни, и устричные фермы.

Руппель рассказал, что в общей сложности в туристический сезон в Анапе будут действовать более 100 экскурсионных бюро. Кроме того, для отдыхающих разработали специальный портал и мобильное приложение. Новые события там станут отображаться в режиме реального времени

Ранее мы писали, что некоторые отельеры в Анапе изо всех сил пытаются спасти испорченный выбросом мазута сезон и отправляют письма своим постоянным клиентам. Основная цель владельцев и управляющих небольших объектов – убедить свою лояльную аудиторию в том, что у них не все так плохо, как говорят в новостях.