Туристический бум в Москве: что привлекает зарубежных гостей

Каждый пятый гость из российских регионов и каждый восьмой иностранец приезжают в Москву с деловыми целями, по итогам 2024 года столицу посетили более 5 млн бизнес-туристов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это направление приносит значительные экономические эффекты, стимулирует развитие городской инфраструктуры и помогает привлекать новые аудитории. Деловые туристы тратят больше, чем обычные путешественники, выбирая отели более высокого уровня. Кроме того, около 40% бизнес-гостей возвращаются в Москву уже для отдыха с семьей. В целом развитие делового туризма положительно влияет на различные сферы – от общепита до гостиничного бизнеса», – говорится в сообщении.

Согласно программе развития туризма Москвы до 2030 года через пять лет число деловых туристов может увеличиться до 8 млн, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Среди основных факторов роста – привлечение бизнес-гостей из стран БРИКС.

Также 14% туристического потока из дальнего зарубежья сегодня приходится на деловых туристов. В некоторых странах эти показатели выше. Так, по делам в Москву приезжают каждый четвертый путешественник из Китая и каждый седьмой c Ближнего Востока. Это отражается и на динамике поездок. В 2024 году лидерами стали Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и Бахрейн. Для Индии и Китая ключевая целевая группа – корпоративные деловые туристы, а для стран Ближнего Востока – индивидуальные.

Москва становится площадкой для проведения деловых мероприятий. В 2024 году в столице прошли события БРИКС, включая первый туристический форум, который собрал более 500 участников. В его рамках состоялось свыше 2 тыс. деловых встреч с представителями 40 туристических компаний, подписано 12 соглашений о сотрудничестве, в том числе между зарубежными и московскими туристическими компаниями.

Мероприятие «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС» объединило более 13 тыс. гостей из 30 стран мира, включая Китай, Индию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию и Турцию. Эксперты и участники делились опытом в разработке инноваций, внедрении технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности в городские решения, технологиями для умных городов и успехами в создании облачных сервисов.

Международный конгресс для отрасли Meet Global MICE Congress, который состоялся в прошлом году во второй раз, подтвердил статус эффективной коммуникационной площадки для отрасли. Деловую программу посвятили не только новым подходам в организации мероприятий, маркетинге территории или развитии конгрессно-выставочной инфраструктуры, но и высоким технологиям. Среди них – искусственный интеллект и большие данные, кадровые вызовы и нюансы взаимодействия между заказчиками и агентствами. Конгресс объединил экспертов из 17 стран и стал самым масштабным российским форумом международного уровня в сфере делового туризма.

На развитие направления влияют такие факторы, как улучшение цифровой и конгрессно-выставочной инфраструктуры и сервиса, цифровизация туристического рынка и рост популярного туризма как способа проведения досуга. В столице представлено более 30 площадок для организации масштабных профильных мероприятий, включая кластер «Ломоносов», инновационный центр «Сколково» и парк «Зарядье». В 2024 году началось строительство конгрессно-выставочного центра «ВДНХ Экспо».

Цифровой сервис Russpass полностью отвечает на запрос культурного досуга, которым почти всегда дополняются деловые поездки. Здесь можно построить маршрут, выбрав понравившиеся достопримечательности, найти и заказать индивидуальную или групповую прогулку. Помимо этого, сервис позволяет покупать билеты на интересующие мероприятия и бронировать места в ресторанах города.

Комитет по туризму Москвы поддерживает отрасль с помощью системных проектов и инициатив. Благодаря инспекционным визитами на нестандартные деловые площадки заказчики, организаторы мероприятий и представители MICE-индустрии налаживают партнерство.

Сегодня Москва предлагает более 150 таких площадок и помогает бизнесу познакомиться с ними. Это укрепляет тренд на сочетание деловой и культурной программ в одной поездке, позволяет по-новому взглянуть на город и усилить эффективность бизнес-форматов. В 2024 году ознакомительные показы прошли на 18 площадках, включая Останкинскую телебашню, Государственный исторический музей и кинотеатр «Художественный».

Столица становится центром развития делового туризма. В рамках программы Moscow MICE Ambassadors, реализованной в 2024 году, 200 специалистов из Индии изучили возможности Москвы для проведения бизнес-мероприятий. Участники программы, получившие соответствующие сертификаты, освоили комплексный подход к организации событий – от оформления электронной визы до продумывания культурно-познавательного отдыха.

Опыт экспертов отрасли объединяется и в просветительских проектах для российской туристической индустрии. Например, в проекте «Московская школа гостеприимства» есть MICE-направление.

Комитет по туризму Москвы формирует актуальное информационное поле, в рамках которого освещается динамика развития туризма в городе. Турпоток в столицу в 2024 году составил 26 млн человек, превысив допандемийные показатели.