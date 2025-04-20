Курс на отпуск: куда отправиться в круиз из Москвы

Круизы уже давно и уверенно набирают популярность и приравниваются к отдыху в хорошем отеле. Плюсов множество: к такому путешествию практически не нужно готовиться, оно начинается уже в момент отплытия. Главное – никакой утомительной дороги, отель путешествует вместе с вами, а на борту полно развлечений – от йоги до караоке (в зависимости от класса теплохода). Кроме того, во время остановок организуют экскурсии. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, куда можно отправиться на теплоходе из Москвы.

Круизы из Москвы начинаются с Северного или Южного речного вокзалов, в зависимости от направления. Например, в Ярославль, Кострому, Санкт-Петербург и на Валаам – с Северного, а в Нижний Новгород, Коломну и Муром – с Южного. Круизы длятся примерно от трех дней до трех недель, и даже самые короткие из них включают обычно, как минимум, два интересных города.

Углич

Одно из самых популярных направлений выходного дня. Как правило, такой круиз длится три дня и две ночи, и за это время теплоход успевает дойти только до Углича и обратно. Во время остановки туристов ждет экскурсия по одному из древнейших городов России с посещением Кремля, Преображенского собора, Богоявленского монастыря и церкви Царевича Дмитрия, в которой сохранилась уникальная фреска 18 века, рассказывающая о гибели царского сына.

Стоимость начинается в среднем от 15 тысяч рублей с человека при размещении в двухместной каюте. В эту сумму включено проживание, трехразовое питание, экскурсии по программе и развлечения на борту, набор которых зависит от класса теплохода.

По Волге

Круизы по Волге традиционно популярны среди туристов: недалеко, красиво, и места для посещения можно выбирать практически любые по своему вкусу. Это отличная возможность увидеть за одно путешествие сразу несколько городов Золотого кольца и при этом не сильно утомиться дорогой.

Например, за пять дней можно успеть посмотреть Углич, Ярославль, Мышкин и Тутаев. Это обойдется от 35 тысяч рублей с человека при размещении в двухместной каюте. Проживание, трехразовое питание, бар, развлечения на борту – все включено, экскурсии – не всегда. По городам во время остановок можно погулять самостоятельно или взять экскурсию за дополнительную плату, на борту их предложат.

Если в эту схему добавить еще уютный Плес, колоритный Рыбинск и Кострому, то путешествие уже продлится 7–8 дней и обойдется от 55 тысяч рублей с человека.

Остров Валаам, Кижи и Соловки

На север круизы стоит бронировать заранее – самые недорогие и удобные варианты обычно раскупают быстро. Такой тур длится, как правило, не меньше недели, и в него включают деревянный музей-заповедник Кижи на острове в Онежском озере, столицу Карелии Петрозаводск и остров Валаам, который интересен не только святыми местами, но и бесподобной северной природой. Стоимость туров начинается в среднем от 77 тысяч рублей с человека при размещении в двухместной каюте. Если заехать еще и на Соловецкие острова (обычно там задерживаются на пару дней), то это уже будет тур от 12 дней и от 117 тысяч рублей. Сюда включено проживание, трехразовое питание и экскурсии по программе. Обратите внимание, что некоторые туры отправляются из Москвы, а заканчиваются в Санкт-Петербурге. Кстати, если брать круиз с отправлением из северной столицы, то по аналогичному маршруту он обойдется существенно дешевле – примерно от 40 тысяч рублей с человека за шесть дней и пять ночей.

Уфа

Если хочется в долгое плавание, то можно отправиться на теплоходе в Башкирию. Круизы до Уфы длятся иногда почти три недели, по дороге туристы увидят города Золотого кольца, пройдут по нескольким рекам (в зависимости от маршрута это могут быть Волга, Кама, Вятка и Ока). Организаторы особенно рекомендуют ехать по этому маршруту в апреле или мае, так как в короткий период половодья можно будет также прокатиться по башкирской реке Белой. А также за сравнительно короткий период времени можно будет увидеть сразу три разных и очень колоритных региона – Татарстан, Башкирию и Чувашию. Тур на 9–11 дней из Москвы обойдется в среднем от 140 тысяч рублей с человека при размещении в двухместной в каюте, то же самое, но с отправлением из Нижнего Новгорода будет дешевле – от 86 тысяч рублей. В эту сумму включено проживание, трехразовое питание, все экскурсии по программе и развлечения на борту. Круиз на 16–19 дней из Москвы будет стоить в среднем от 240 тысяч рублей на человека на тех же условиях, из Нижнего Новгорода чуть дешевле – от 220 тысяч рублей. Из Нижнего Новгорода также возможны короткие туры в Уфу – на пять дней от 38 тысяч рублей. Во время этого путешествия вы успеете посетить Свияжск, Казань, Нижнекамск и Уфу. Обратите внимание, что не все круизы имеют круговой маршрут. Некоторые заканчиваются в Уфе или Перми, добираться домой оттуда придется самостоятельно.