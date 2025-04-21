Храмы Кавказа, в которых обязательно стоит побывать

Северный Кавказ — земля древнего и самобытного, многонационального и яркого христианского прошлого и настоящего. По преданию, по земле Кавказа прошли апостолы Андрей Первозванный, Варфоломей и Симон Кананит. Исторические сведения о христианстве в регионе также уходят во времена еще до Крещения Руси. И у каждой эпохи свои религиозные памятники.

Древние храмы

В начале Х века патриарх Константинопольский Николай Мистик отправил на земли древней Алании христианскую миссию. И уже к середине столетия в столице страны Маасе стояли величественные храмы. Три из них, Георгиевский, Троицкий и Ильинский, сохранились, и сегодня они — главное украшение Нижнеархызского городища на территории современной Карачаево-Черкесии.

Регулярные богослужения совершаются только в самом маленьком из трех храмов — Ильинском. В Троицком паломники молятся в День Святого Духа — второй день праздника Троицы. Эти храмы долгое время считались самыми древними в России сохранившимися христианскими святынями.

В соседнем ущелье Карачаево-Черкесии находятся еще два памятника той же эпохи. Шоанинский и Сентинский храмы, по мнению ученых, служили пристанищем для путников по одному из ответвлений Великого Шелкового пути. И до сих пор каждый год 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, верующие собираются в первый храм на молитву.

Древний храм Тхаба-Ерды — христианская святыня горной Ингушетии. Точная дата строительства древней базилики неизвестна, но вплоть до 1940-х годов она оставалась духовным и культурным центром. В 2012 году впервые за более чем сто лет в храме совершили православную литургию.

Старинные храмы

К ним относятся и уникальные деревянные переносные казачьи храмы, и образцы храмовой архитектуры самых разных архитектурных стилей XVIII — начала ХХ веков. Особенно интересны первые.

Деревянные храмы на кавказскую землю приносили казачьи полки. Среди таких отлично сохранились Никольский в Ессентуках и Покровский в Черкесске. Одним из духовных центров столицы СКФО стал Покровский храм Пятигорска. Все это действующие церкви, в которых совершаются богослужения.

Красивейшими образцами каменной церковной архитектуры XIX—XX веков можно назвать Лазаревский храм Пятигорска, Михайловский храм города Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии, Никольский храм города Прохладного и Михайловский храм города Майского в Кабардино-Балкарии. Каждый из этих храмов самобытен и уникален, все они остаются местом молитвы и богослужения.

Владикавказский храм Рождества Пресвятой Богородицы — старейший в столице Северной Осетии. Его построили в 1815 году, но с 1930-х здесь располагался литературный музей, пока спустя больше 60 лет святыню не вернули верующим. Православные любят храм за камерную атмосферу внутри, а туристы — за потрясающие виды на город и панораму кавказских гор.

Вознесенский собор в Алагире — старейший православный храм Северной Осетии. Он построен в византийском стиле в 1853 году и позднее расписан основоположником осетинской литературы Коста Хетагуровым.

Современные храмы

Церковная архитектура Кавказа продолжает развиваться и сегодня. Современные храмы не менее красивы, чем их предшественники. Например, величественный Никольский собор в Кисловодске или собор Марии Магдалины в Нальчике с самобытной русско-византийской архитектурой.

Уникален Петропавловский храмовый комплекс под Ессентуками. Благодаря 22-метровой скульптуре Христа на его территории это место известно среди туристов и паломников как «Рио-де-Кавказ».

Жемчужина региона — возрожденный Спасский кафедральный собор Пятигорска. Построенный по проекту знаменитого Константина Тона в конце XIX века, он был разрушен в 1930-е и вновь освящен Святейшим Патриархом Кириллом в 2012 году. Собор радует жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод красивой росписью и привлекает уникальными святынями, среди которых чудотворный список Иверской иконы Божией Матери и частица Честного и Животворящего Креста Господня.

Такие разные и богатые историей храмы Кавказа отражают саму суть православия в регионе, о которой очень точно когда-то сказал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он отметил, что все мы прославляем Христа, но каждый со своим акцентом. Греки, грузины, казаки, осетины, представители многих других народов вместе молятся Богу и надеются на мир, благоденствие и процветание малой родины — Благословенного Кавказа.