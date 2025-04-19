Стало известно, сколько россиян предпочтут внутренний отдых летом 2025

Летний туристический сезон обещает стать триумфом для отечественной индустрии гостеприимства. Согласно исследованию ВТБ, подавляющее большинство россиян – 62% – планируют насладиться отпуском, не покидая пределов Родины.

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Явными приверженцами путешествий по России оказались жители Южного и Северо-Западного федеральных округов. В качестве альтернативы городским экскурсиям и морским курортам, 21% респондентов предпочтут единение с природой – уединение на даче, прогулки по лесу или просто отдых на свежем воздухе. Данный вид релаксации пользуется особенной любовью у жителей Сибири.

Лишь каждый пятый россиянин намерен пересечь границу в поисках отпускных впечатлений. В списке наиболее востребованных зарубежных направлений значатся Турция, Таиланд, ОАЭ, Китай и Египет, пишет Петербургский дневник.

На территории России пальма первенства по популярности принадлежит Сочи, курортам Краснодарского края, Северной столице, Москве, Кавказским регионам и Крымскому полуострову.

Большая часть отдыхающих планирует вложить в свой отпускной бюджет сумму от 50 до 100 тысяч рублей, тогда как примерно четверть опрошенных готова потратить на отдых от 100 до 300 тысяч рублей.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) с оптимизмом смотрят в будущее и прогнозируют дальнейший рост внутреннего туризма в 2025 году, ожидая увеличение турпотока на 8-10%.

Тем временем в РСТ оценили как скажется на отрасли закрытие пляжей Анапы, а также стало известно, что туры в Абхазию и Грузию подорожают к лету 60 тысяч рублей.