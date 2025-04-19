«Циклист»: каким было самое крутое путешествие 1899 года

Инновационный в конце XIX века транспорт — велосипед — быстро завоевал поклонников по всему миру. Например, разные спортивные состязания традиционно пользовались популярностью у зрителей и самих спортсменов, что иногда заканчивалось разными казусами. Впрочем, далеко не все выбирали педальный транспорт: одни экспериментировали с коньками, другие и вовсе предпочитали путешествовать пешком. И одним из самых крупных и уважаемых изданий того времени, из которого можно было узнать обо всех этих событиях, являлся «Циклист». Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru смогла ознакомиться с номером еженедельника от 17 апреля 1899 года.

© Quto.ru

На одной из первых страниц внимание уделяется гребцам, которые по своему мастерству и ловкости способны превзойти любого из дикарей, которые с детства привыкают проплывать по самым труднодоступным местам на выдолбленных стволах дерева.

«Скиф, наиболее узкая лодка, достигает быстроты в 20 и 25 км/ч. Длина его 10 метров, ширина же от 24 до 26 сантиметров, в зависимости от веса гребца. Кузов лодки совершенно круглый; киль её, душа судна, так как от него зависит крепость её, заделан в кузове, так что ничем не выступает наружу, у нижнего его края сходятся две доски или, скорее, два листка из красного дерева или кедра толщиной от 0,5 до 1 миллиметра, которые составляют кузов скифа», — пишет автор.

© rusneb.ru

Так как эти небольшие суда скользят по воде как в штиль, так и в волны, их оснащают палубой, защищающей спортсмена от попадания воды. В итоге остаётся только отверстие для гребца. Спереди она выше, а для уменьшения сопротивления при разбрасывании волны им придают форму водореза.

Кстати, само сиденье здесь подвижное и может ездить на установленных на дне лодки полозьях. Решение позволяет спортсмену, разгибая ноги, «ещё больше усилить напряжение рук».

Уточняется, что сходу справиться с таким судном не получится, так как оно очень неустойчивое. Так что новички сначала практикуются на более широких версиях, менее склонных к опрокидыванию.

Тем временем на одном из гоночных любительских заездов в Санкт-Петербурге случился конфуз: второклассные спортсмены массово отказались выходить на манеж. Дело в том, что изначально организаторы в качестве главного приза заявили новый велосипед, но позднее в заезде решил принять участие чемпион Фокин, так что призовой фонд был пересмотрен.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

При этом спортсмены решили, что, раз новый педальный транспорт не будет отдан спортсменам первого класса, то он достанется им.

«Их предположения, конечно, не оправдались, и они отказались идти. Один из членов гоночной комиссии, чтобы устранить инцидент, предлагает от себя призом во второй класс велосипед, но гонщики капризничают и требуют тот самый велосипед, который назначен на чемпионат», — говорится в заметке.

Как именно разрешился спор, не уточняется. Но известно, что несколько спортсменов всё же совершили заезд.

Среди городских новостей указано ходатайство, которое власти Санкт-Петербурга подало правительству. В частности, администрация разработала налоги на педальный транспорт и правила движения для них, и пока вопрос находился на обсуждении, планировалось продлить срок действия госномеров на них.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

В случае принятия законопроекта региональные власти должны были разработать «более рациональные правила» для движения по улицам города, а также проведения экзаменов для пользователей этого транспорта. До тех пор этими вопросами занимаются исключительно различные общества.

В 1899 году в столице (которой в то время был Питер) насчитывалось более 15 тысяч велосипедов. И спрос на них продолжал активно расти, несмотря на «некоторые сложности с получением прав».

Тем временем в Одессу прибыл французский путешественник Александр Брюнэ, «коренастый и бодрый на вид старик, который держал пари, что побьёт существующий американский пешеходный кругосветный рекорд».

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Отмечается, что мужчина вышел из Парижа в ноябре 1895 года, переплыл океан и прошёл пешком всю Северную и Южную Америку, откуда перебрался на Мыс Доброй Надежды и пересёк всю Африку. В Тунисе он сел на корабль и добрался до Лиссабона, откуда продолжил своё путешествие по Европе и добрался до Одессы.

Оттуда он намерен пройти через Севастополь на Кавказ, а дальнейший путь француза лежал через Туркменистан, Китай и Японию в Австралию.

«Рассчитывает вернуться в Париж в 1900 году, чтобы попасть на выставку. Брюнэ читал о своём путешествии в некоторых городах России лекции, причём часть сбора жертвовал в пользу местных бедных», — пишет автор.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Полностью ознакомиться с журналом «Циклист» от 17 апреля 1899 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

В Варшаве в это время начали завоёвывать популярность катание на коньках с колёсиками, особенно у дам. В спортивных магазинах уже начали появляться модернизированные модели роликов, а местные конькобежцы обратились в городскую управу с просьбой разрешить им передвигаться на этом удобном и практичном транспорте по улицам с деревянными мостовыми.

В заметке также уточняется, что такие коньки пришли из Америки, где «этот удобный способ передвижения практикуется давно».