«Циклист»: каким было самое крутое путешествие 1899 года

Когда появились первые ролики и самое крутое путешествие 1899 года
Инновационный в конце XIX века транспорт — велосипед — быстро завоевал поклонников по всему миру. Например, разные спортивные состязания традиционно пользовались популярностью у зрителей и самих спортсменов, что иногда заканчивалось разными казусами. Впрочем, далеко не все выбирали педальный транспорт: одни экспериментировали с коньками, другие и вовсе предпочитали путешествовать пешком. И одним из самых крупных и уважаемых изданий того времени, из которого можно было узнать обо всех этих событиях, являлся «Циклист». Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru смогла ознакомиться с номером еженедельника от 17 апреля 1899 года.
На одной из первых страниц внимание уделяется гребцам, которые по своему мастерству и ловкости способны превзойти любого из дикарей, которые с детства привыкают проплывать по самым труднодоступным местам на выдолбленных стволах дерева.
«Скиф, наиболее узкая лодка, достигает быстроты в 20 и 25 км/ч. Длина его 10 метров, ширина же от 24 до 26 сантиметров, в зависимости от веса гребца. Кузов лодки совершенно круглый; киль её, душа судна, так как от него зависит крепость её, заделан в кузове, так что ничем не выступает наружу, у нижнего его края сходятся две доски или, скорее, два листка из красного дерева или кедра толщиной от 0,5 до 1 миллиметра, которые составляют кузов скифа», — пишет автор.
Так как эти небольшие суда скользят по воде как в штиль, так и в волны, их оснащают палубой, защищающей спортсмена от попадания воды. В итоге остаётся только отверстие для гребца. Спереди она выше, а для уменьшения сопротивления при разбрасывании волны им придают форму водореза.
Кстати, само сиденье здесь подвижное и может ездить на установленных на дне лодки полозьях. Решение позволяет спортсмену, разгибая ноги, «ещё больше усилить напряжение рук».
Уточняется, что сходу справиться с таким судном не получится, так как оно очень неустойчивое. Так что новички сначала практикуются на более широких версиях, менее склонных к опрокидыванию.
Тем временем на одном из гоночных любительских заездов в Санкт-Петербурге случился конфуз: второклассные спортсмены массово отказались выходить на манеж. Дело в том, что изначально организаторы в качестве главного приза заявили новый велосипед, но позднее в заезде решил принять участие чемпион Фокин, так что призовой фонд был пересмотрен.
При этом спортсмены решили, что, раз новый педальный транспорт не будет отдан спортсменам первого класса, то он достанется им.
«Их предположения, конечно, не оправдались, и они отказались идти. Один из членов гоночной комиссии, чтобы устранить инцидент, предлагает от себя призом во второй класс велосипед, но гонщики капризничают и требуют тот самый велосипед, который назначен на чемпионат», — говорится в заметке.
Как именно разрешился спор, не уточняется. Но известно, что несколько спортсменов всё же совершили заезд.
Среди городских новостей указано ходатайство, которое власти Санкт-Петербурга подало правительству. В частности, администрация разработала налоги на педальный транспорт и правила движения для них, и пока вопрос находился на обсуждении, планировалось продлить срок действия госномеров на них.
В случае принятия законопроекта региональные власти должны были разработать «более рациональные правила» для движения по улицам города, а также проведения экзаменов для пользователей этого транспорта. До тех пор этими вопросами занимаются исключительно различные общества.
В 1899 году в столице (которой в то время был Питер) насчитывалось более 15 тысяч велосипедов. И спрос на них продолжал активно расти, несмотря на «некоторые сложности с получением прав».
Тем временем в Одессу прибыл французский путешественник Александр Брюнэ, «коренастый и бодрый на вид старик, который держал пари, что побьёт существующий американский пешеходный кругосветный рекорд».
Отмечается, что мужчина вышел из Парижа в ноябре 1895 года, переплыл океан и прошёл пешком всю Северную и Южную Америку, откуда перебрался на Мыс Доброй Надежды и пересёк всю Африку. В Тунисе он сел на корабль и добрался до Лиссабона, откуда продолжил своё путешествие по Европе и добрался до Одессы.
Оттуда он намерен пройти через Севастополь на Кавказ, а дальнейший путь француза лежал через Туркменистан, Китай и Японию в Австралию.
«Рассчитывает вернуться в Париж в 1900 году, чтобы попасть на выставку. Брюнэ читал о своём путешествии в некоторых городах России лекции, причём часть сбора жертвовал в пользу местных бедных», — пишет автор.
Полностью ознакомиться с журналом «Циклист» от 17 апреля 1899 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.
В Варшаве в это время начали завоёвывать популярность катание на коньках с колёсиками, особенно у дам. В спортивных магазинах уже начали появляться модернизированные модели роликов, а местные конькобежцы обратились в городскую управу с просьбой разрешить им передвигаться на этом удобном и практичном транспорте по улицам с деревянными мостовыми.
В заметке также уточняется, что такие коньки пришли из Америки, где «этот удобный способ передвижения практикуется давно».