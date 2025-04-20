Чем туристам заняться в Татарстане

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Май и майские праздники — это время, когда каждый может открыть для себя новые горизонты и удивительные места в России. Независимо от того, любите ли вы природу, историю или культуру, в нашей удивительной стране есть маршруты, которые подарят вам незабываемые впечатления.

В новом спецпроекте «Дума ТВ» «Майские маршруты: открытия за пределами обыденности» депутаты расскажут о самых интересных местах, которые можно посетить всей семьей. Планируйте свой маршрут, собирайте вещи и вперёд — навстречу приключениям!

«Россия — страна уникальная. Куда бы ты ни приехал, в любое время года, везде есть, что посмотреть интересное, прекрасное, восхитительное, эмоционально насыщающее. Возьмите север страны, Ненецкий округ, Дальний Восток, Калининград — это самая западная точка, наши кавказские республики. Везде есть что-то интересное. Я, как депутат, который много лет курирует Татарстан, с большим удовольствием приглашаю туда», —рассказал глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Татарстанга рәхим итегез или добро пожаловать в Татарстан!

Татарстан — это удивительное место, где природа и инновации сливаются в гармоничное целое. Здесь вы сможете не только насладиться живописными пейзажами, но и увидеть самые современные достижения в области технологий. Неудивительно, что Татарстан стал одним из самых популярных направлений для российских туристов в майские праздники.

А вот Ярослав Нилов уверен, что в этом регионе можно найти что-то себе по душе в любое время года.

«Если брать туристические объекты, то их очень много. Наверное, жизни не хватит, чтобы все объехать. В каждом районе есть краеведческий музей, который посвящен истории, культуре. И жители очень внимательно, очень трепетно относятся к тому, как этот музей работает, какие там вещи находятся, собирают вещи, хранят историю, хранят культуру, оберегают память, внимательно и очень конструктивно работают с подрастающим поколением для того, чтобы эта преемственность сохранялась», — рассказал депутат.

«Призрак» из сказок Пушкина

В 75 километрах от Казани, столицы Татарстана, находится остров-град Свияжск. Он был построен по приказу Ивана IV Грозного всего за четыре недели, но после распада СССР город был разрушен за считанные годы. Однако за последнее время он не только заметно преобразился, но и стал одной из самых известных достопримечательностей региона среди туристов.

Многие люди считают, что остров Свияжск — это тот самый сказочный остров Буян, который описан в произведениях Пушкина. Действительно, спустя два года после написания «Сказки о царе Салтане» великий поэт посетил этот остров и признался, что именно таким он и представлял себе остров Буян.

Свияжск не всегда был островом. В 1957 году его земли затопило Куйбышевское водохранилище, и дорога, связывающая центр и остров, исчезла под водой. До 2008 года добраться сюда можно было только по воде, поэтому некоторые туристы называют этот остров «Атлантидой», которая, к счастью, не затонула.

«В Свияжске недавно были найдены фрески времен Ивана IV, Ивана Грозного. Прекрасное место», — рассказывает Нилов.

На водных берегах: Лаишевский район — край целебных источников и весеннего Каравона

Недалеко от Казани, в месте слияния двух крупных рек Волги и Камы, на берегу Куйбышевского водохранилища расположился гостеприимный и богатый на достопримечательности Лаишевский район. Ярослав Нилов описывает это место и село Никольское, в частности, как очень теплое, интересное и невероятно привлекательное для туристов место.

«Там храм Николая Чудотворца и рядом музей русской культуры, ежегодно проводят праздник русской культуры Каравон», — делится депутат.

«Каравон» — это древний праздник, который отмечается в конце мая, в день Николы Вешнего 22 мая. Он полон традиционных обрядов, ритуалов и обычаев, символизирующих благополучие и радость.

Празднование начинается с божественной литургии, за которой следует театрализованное представление. А завершается всё общим хороводом, песнями, частушками и конкурсами на Зеленой поляне. Символ праздника — пылающее Солнце, олицетворяющее жизнь, тепло и доброту.

Источник Николая Чудотворца у села Среднее Девятово популярен среди местных и паломников со всего Татарстана. Вода здесь считается целебной.

Также в селе Бима есть источник великомученицы Параскевы Пятницы с часовней. По преданию, здесь нашли икону Параскевы после разрушения часовни в 1960-х. Параскева Пятница покровительствует воде, и ее образ придает источнику целебную силу.

Места, вдохновлявшие Шишкина: национальный парк «Нижняя Кама» и река Кама

Шишкинские леса — визитная карточка парка «Нижняя Кама». На его территории находится около двадцати мемориальных мест, связанных с художником Иваном Шишкиным. Его картины «Красная горка», «На Каме близ Елабуги» и другие расположены в парке.

Река Кама разделяет парк на две части: Елабужское и Челнинское лесничество. Основные лесные массивы парка — Малый Бор, Большой Бор, Танаевский и Боровецкий леса, а также пойменные луга.

«Там прекрасные леса, прекрасная природа, поэтому те, кто любит охоту, рыбалку, катания на прогулочных катерах в теплый период, катание — это все можно там найти. Пешие прогулки, скандинавская ходьба, велодорожки есть практически везде. Ну и конечно там, где заповедная зона, там этому особое внимание. На берегу Камы к этому особое внимание. Поэтому для тех, кто занимается спортом, пешим туризмом, все условия предоставлены. Поэтому без впечатлений, без хорошего настроения оттуда никто не уезжал и не уедет», — рассказал парламентарий.

Особое чудо республики Татарстан — Голубые озера

Голубые озёра — это уникальное место, расположенное в 20 километрах от центра Казани. Они представляют собой комплекс из трёх озёр: Большого, Малого и Проточного. На прилегающей к ним территории создан природный заказник с одноимённым названием.

Своё название озёра получили благодаря яркому голубому цвету воды, который обусловлен содержанием сероводорода. Водоёмы имеют карстовое происхождение: около 200 лет назад в грунте образовались провалы, которые заполнились водой. Все три озера не связаны между собой подземными системами и не имеют наземных притоков. Их питают ключи, что делает воду очень чистой и прохладной. Летом температура воды составляет всего около +8 °C.

Ярослав Нилов отметил, что очень любит это место, так как оно насыщает энергией и забирает весь негатив.

«В любое время года, в любое время дня и ночи можно приехать, окунуться, зарядиться силами. Там же лечебная грязь, там же занимаются дайвингом, но само нахождение там тебя уже заряжает энергией, уже дает тебе возможность пообщаться с природой. Красиво всё оборудовано, туда приезжают, и что приятно, приезжают маленькие дети, прыгают, плавают, закаляются», — поделился парламентарий.

«Кремниевая долина Татарстана»: Иннополис — город-утопия для молодых

Каждый третий житель Иннополиса — учёный или IT-специалист. Этот инновационный город России привлекает туристов, желающих увидеть будущее. Он расположен в 40 км от столицы региона, к тому же рядом проходит автотрасса Москва — Казань.

Философия города: высокие технологии соседствуют с природой. Жители любят активный отдых, а в плохую погоду можно найти места для семейного досуга.

«Это, можно сказать, маленькая кремниевая долина Татарстана, где можно приехать, познакомиться (с городом и инновациями — прим.), посмотреть. Там готовят айтишников. Там же разрабатывают программы по борьбе с кибермошенничеством», — подчеркнул Нилов.

Кстати, одном из кафе подносы доставляет андроид с очаровательной мордочкой котика, которое поднимает настроение гостям. К сожалению, пока робот не понимает голосовых команд, поэтому для заказа необходимо нажимать на кнопки сенсорного монитора.

Андроид передвигается очень аккуратно, объезжая посетителей. Тем, кто идёт за ним, он показывает стрелочками, в какую сторону планирует повернуть. А если «робо-котика» погладить, он замяукает в ответ.

Гастротур по Татарстану

Татарстан — это не только богатая история и культура, но и уникальная кухня, которая привлекает гурманов со всей России и из-за рубежа. Одним из самых популярных лакомств в республике являются чак-чак и бэлеш — блюда, которые обязательно стоит попробовать во время гастротура.

Чак-чак — это традиционное татарское угощение, которое представляет собой кусочки обжаренного теста, пропитанные мёдом. Чак-чак обычно подаётся на праздничный стол и является символом гостеприимства и щедрости. В каждом регионе Татарстана можно найти свои уникальные рецепты приготовления чак-чака, которые отличаются по вкусу и форме.

«Традиционно из Татарстана везут, конечно, чак-чак. Чак-чак и тюбетейки. У меня штук 5 тюбетеек только в кабинете. Чак-чак — это традиционное блюдо, причем готовят его по старым рецептам и по вкусу он разный, и по методам изготовления разный», — рассказал Нилов.

Бэлеш — это ещё одно популярное блюдо татарской кухни, которое представляет собой пирог с начинкой из мяса, картофеля и лука, он может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к супу или бульону.

«Оно очень вкусное, традиционное, татарское. И вот таким блюдом угощают, незабываемый вкус, восхитительный вкус у этого блюда», — поделился парламентарий.

Гастротуризм в Татарстане — это отличная возможность не только попробовать национальные блюда, но и узнать больше о культуре и традициях этого региона. А чак-чак и бэлеш станут прекрасным дополнением к вашему путешествию и оставят незабываемые впечатления!

Самобытный регион с трудолюбивыми и талантливыми людьми

Президент России Владимир Путин однажды назвал Татарстан очень самобытным, быстроразвивающимся регионом с трудолюбивыми и талантливыми людьми, и с ним можно согласиться на все сто процентов!

«Татарстану есть что показать. Очень много исторически значимых, важных, интересных привлекательных, захватывающих каждого объектов истории. И очень внимательно, очень бережно их хранят и представители публичной власти, и общественные организации, постоянно вовлекая в общественную деятельность молодежь», —отметил Ярослав Нилов.

Он отметил, что налажено эффективное взаимодействие между государством и бизнесом, что способствует проведению разнообразных общественных событий, таких как фестивали, концерты и выставки, которые заинтересуют не только местных жителей, но и туристов.