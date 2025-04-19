На Большом Уссурийском острове появится новая турзона

На острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае начнется масштабная реновация бывшего военного городка, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как сообщил главный архитектор региона Сергей Федоров на строительном форуме в Хабаровске, проект предусматривает сохранение и реконструкцию существующих зданий. Губернатор края Дмитрий Демешин настоял на том, чтобы не сносить казармы, жилые дома офицеров и клуб — сооружения хорошо сохранились и пригодны для ремонта.

Проведена геодезическая съемка территории для оценки возможности защиты от паводков реки Амур. Планируется, что обновленные здания будут использовать под гостиницы и досуговые центры, а территорию благоустроят.

Развитие Большого Уссурийского острова — один из ключевых проектов Хабаровского края. Уже в 2027 году здесь построят новую дорогу, которая соединит мост через Амурскую протоку с будущим грузопассажирским пунктом пропуска на российско-китайской границе.

Кроме того, на острове планируют создать туристско-рекреационную, культурную, деловую и агропромышленную зоны. Первые конкретные шаги в совместном развитии территории будут обсуждаться 19–20 мая на первом российско-китайском форуме «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова».

Напомним, что остров хотят развивать совместно с китайской стороной. Ранее власти Хабаровского края заявляли, что 2023 год посвятят разработке проектно-сметной документации для пункта пропуска. Также там предлагалось создать зону свободной торговли, сухой порт и многое другое.

Большой Уссурийский остров занимает стратегическое положение на реке Амур и соединяет транспортные коридоры Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. Российская часть острова составляет 174 кв. км.