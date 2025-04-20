Во сколько обойдется летний отдых в Приморье

Популярные базы отдыха и глэмпинги Приморья уже практически исчерпали свободные места на июль и август. Уровень спроса значительно превышает предложение, сообщает PrimaMedia со ссылкой на исполнительного директора приморского отделения Российского союза туриндустрии Анну Филимонову.

Если в премиальном сегменте еще можно найти доступные варианты размещения, то средний ценовой диапазон практически полностью выкуплен. Бронирование начинается еще зимой. Популярные туристические базы, полюбившиеся гостям, уже распродали свои номера на лето, июль и август забронированы полностью, пояснила Анна Филимонова.

Минимальная стоимость летнего отдыха в Приморье составит 3-5 тысяч рублей в сутки. Например, база отдыха в Волчанце, расположенная всего в 150 метрах от пляжа, предлагает отдых по такой цене, но при этом уровень сервиса и удобства оставляют желать лучшего.

Варианты подороже обойдутся в 20 тысяч рублей за одну ночь. В четырехзвездочном комплексе в Славянке минимальная стоимость проживания составляет 15,4 тысячи рублей в сутки, при этом можно забронировать номер только на пять ночей подряд, что суммарно составит не менее 77 тысяч рублей.

Стоимость отдыха в этом году выше, чем в прошлом. Цены растут ежегодно, так как инфляция влияет на стоимость всех товаров и услуг, соответственно, собственники баз вынуждены повышать цены, отметила эксперт.

Рост цен на внутренний туризм, который и так считался далеко не дешевым, заставляет туристов искать альтернативы за границей. Например, туры в Таиланд с перелетом начинаются от 50 тысяч рублей, а поездка на курорты Нячанга во Вьетнаме обойдется примерно в 100 тысяч рублей.