Кожемяко заявил, какими должны быть туробъекты в РФ

Туристические объекты, которые создаются в России, должны быть инклюзивными и удобными для маломобильных групп населения. Об этом сообщил главы Приморского края, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм" Олег Кожемяко.

© РИА Новости

«Нам важно учитывать <...> возможности доступа ветеранов СВО, которые начнут возвращаться из зоны боевых действий, людей с ограниченными возможностями движения, чтобы в наших курортных местах все было [для них] оборудовано»‎, — сказал Кожемяко на заседании подгруппы "Инфраструктура и инвестиции в индустрии туризма" комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм".

По его словам, при реализации таких проектов необходимо применять индивидуальный подход.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что не все создаваемые туробъекты являются комфортными для маломобильных граждан.