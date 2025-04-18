Кожемяко заявил, какими должны быть туробъекты в РФ

Кожемяко призвал создавать инклюзивные туробъекты в РФ
Туристические объекты, которые создаются в России, должны быть инклюзивными и удобными для маломобильных групп населения. Об этом сообщил главы Приморского края, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм" Олег Кожемяко.
«Нам важно учитывать <...> возможности доступа ветеранов СВО, которые начнут возвращаться из зоны боевых действий, людей с ограниченными возможностями движения, чтобы в наших курортных местах все было [для них] оборудовано», — сказал Кожемяко на заседании подгруппы "Инфраструктура и инвестиции в индустрии туризма" комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм".
По его словам, при реализации таких проектов необходимо применять индивидуальный подход.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что не все создаваемые туробъекты являются комфортными для маломобильных граждан.
«Если говорить в цифрах, то людей с инвалидностью у нас в стране порядка 11 млн, а маломобильных граждан порядка 40 млн - это пенсионеры, многодетные семьи, ветераны СВО, о которых сегодня мы говорили. У нас есть в законодательстве такое понятие, как доступная среда, но не на всех строящихся туристических объектах <...> соблюдается эта норма», — добавил он.