Сколько туристов ожидают в Калининградской области на майские праздники

Министерство по культуре и туризму Калининградской области ожидает, что в период майских праздников в Калининградскую область приедут до 85 тыс. туристов. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Балтийского культурного форума глава ведомства Андрей Ермак.

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«Мы думаем, что турпоток на майские будет где-то процентов на 10-11 больше, чем в прошлом году. Это будет порядка 80-85 тыс. человек за майские праздники, с 1 по 9 мая»‎, — сказал Ермак.

Он отметил, что прогноз по турпотоку на этот период подтверждается уровнем бронирования в гостиницах.

«Мы уже сейчас по броням видим, что практически в отелях заселиться нельзя, только точечно»‎, — отметил министр, добавив, что люди снимают квартиры и апартаменты, что тоже является нормальным решением.

Ранее он говорил, что предстоящим летом в области ждут еще более существенный рост туристического потока. Власти скорректировали прогноз с 8% до 15% роста по сравнению с 2024 годом.

Уровень бронирования мест в отелях на лето, по словам Ермака, уже сейчас достиг 85%, а после майских праздников вырастет еще больше. Он не исключил, что отчасти рост потока происходит на фоне информации о последствиях ЧП с танкерами в Керченском проливе в декабре 2024 года. При этом, по его словам, Калининград не является прямым конкурентом Анапы и больше ориентирован на культурно-познавательный туризм.