Туристам в Сочи дали рекомендации

Сегодня в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидаются сильные дожди, возможны грозы. Непогода продлится до завтрашнего утра, передает пресс-служба городской мэрии.

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Информации о закрытии пляжей в связи с прогнозом нет. Однако туристам рекомендовали отказаться от отдыха у воды. Кроме того, туристов, как и местных жителей, просят не ходить в горы, а также не оставлять машины под деревьями, рекламными билбордами или другими конструкциями, которые могут быть потенциально опасны.

«Гражданам стоит принять все необходимые меры предосторожности, а при необходимости звонить 112», – сообщили в мэрии.

Глава Сочи Андрей Прошунин перевел городские службы на усиленный режим работы. Специалисты осуществляют постоянный мониторинг ситуации. Предполагается, что погода начнет портиться вечером. Циклон может накрыть курорт на двое суток.

Еще вчера в целом по Краснодарскому краю объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни, град и сильный ветер.

Ранее мы писали, что власти Анапы разработали масштабную программу для отдыхающих. Она оказалась вынужденной на фоне проблем, вызванных выбросами мазута. О стратегии курортного сезона на брифинге рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.