В OneTwoTrip раскрыли, куда поедут россияне в июньские праздники

Наибольшим спросом среди россиян на период длинных выходных в честь Дня России в июне пользуются путешествия в Санкт-Петербург и Минск. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

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"Выяснилось, что 79,4% туристов планируют путешествовать по России. Более чем в половине заказов (55%) указаны два гостя. Самым популярным городом для отдыха на июньские праздники оказался Санкт-Петербург: на него уже приходится 26,5% от всех заказов по России. Средняя стоимость номера в северной столице составляет 3,5 тыс. руб. в сутки", - рассказали эксперты.

Второе место заняла Москва, куда собираются 7,5% туристов. Отель там обойдется в 3 тыс. руб. за ночь. На третьем месте Нижний Новгород с долей 5,8%. Стоимость номера в местных гостиницах - порядка 4 тыс. руб. В список востребованных направлений также вошли Сочи (4,6%, 4,5 тыс. руб. в сутки), Казань (4,5%, 5 тыс. руб.), Екатеринбург (2,8%, 4,5 тыс. руб.), Зеленоградск (2,2%, 6 тыс. руб.), Псков (1,9%, 3,5 тыс. руб.), Калининград (1,7%, 4,5 тыс. руб.) и Великий Новгород (1,4%, 7 тыс. руб.)

Согласно исследованию, за границу на июньские праздники собираются 20,6% россиян. В половине заказов (53%) указаны два гостя. Наиболее востребованы путешествия в Минск: доля столицы Белоруссии составляет 9,2%, а средняя стоимость ночи в отеле - 7 тыс. руб. Также популярностью пользуется Стамбул (9,1%, номер в гостинице стоит порядка 8 тыс. руб.) В пятерку популярных направлений также вошли Париж (7,7%, 10 тыс. руб.), Токио (3,5%, 6 тыс. руб.) и Дубай (5 тыс. руб.).

В компании напомнили, что в 2025 году 12 июня выпадает на четверг, пятница также будет выходным, а значит, можно отправиться в четырехдневную поездку.