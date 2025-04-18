Что известно о ситуации на пляжах в Крыму и на Кубани
Прибрежные зоны в Республике Крым и Севастополе безопасны для организации летнего курортного отдыха, небольшие выбросы мазута не влияют на состояние пляжей в этих регионах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она также рассказала об обстановке в Краснодарском крае.
ТАСС собрал основное о ситуации перед туристическим сезоном.
Ситуация в Крыму и Севастополе
- Прибрежные зоны в Республике Крым и Севастополе безопасны для организации летнего курортного отдыха, небольшие выбросы мазута не влияют на состояние пляжей в этих регионах, заявила глава Роспотребнадзора.
- Подготовка к летнему туристическому сезону в Крыму и Севастополе идет в штатном режиме, ожидается рост туристического потока, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
Обстановка на Кубани
- Как заявила глава Роспотребнадзора, 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют нормативам безопасности для дальнейшей организации курортного отдыха.
- По ее словам, питьевая вода, продукты питания и качество атмосферного воздуха в этих регионах соответствуют всем требованиям.
- Попова также сообщила, что прибрежная территория Краснодарского края, от Новороссийска и далее на восток, не загрязнена мазутом.
- Представители туристического бизнеса в Анапе подготовили более 1,5 тыс. гостиниц и других средств размещения для туристов к курортному сезону, порядка 60% из них имеют собственные бассейны и аквакомплексы. Кроме того, в этом году будет сделан упор на событийный и гастрономический туризм, сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.
- Он также сообщил, что все 25 детских лагерей в Анапе будут работать этим летом, их территории безопасны. С учетом обстановки для детей будет организовано больше образовательных и спортивных мероприятий.
О ЧП с танкерами
- Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года, один из моряков погиб, остальных эвакуировали.
- По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута.
- В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.
- Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров.