Что известно о ситуации на пляжах в Крыму и на Кубани

Прибрежные зоны в Республике Крым и Севастополе безопасны для организации летнего курортного отдыха, небольшие выбросы мазута не влияют на состояние пляжей в этих регионах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она также рассказала об обстановке в Краснодарском крае.

ТАСС собрал основное о ситуации перед туристическим сезоном.

Ситуация в Крыму и Севастополе

Прибрежные зоны в Республике Крым и Севастополе безопасны для организации летнего курортного отдыха, небольшие выбросы мазута не влияют на состояние пляжей в этих регионах, заявила глава Роспотребнадзора.

Подготовка к летнему туристическому сезону в Крыму и Севастополе идет в штатном режиме, ожидается рост туристического потока, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

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Как заявила глава Роспотребнадзора, 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют нормативам безопасности для дальнейшей организации курортного отдыха.

По ее словам, питьевая вода, продукты питания и качество атмосферного воздуха в этих регионах соответствуют всем требованиям.

Попова также сообщила, что прибрежная территория Краснодарского края, от Новороссийска и далее на восток, не загрязнена мазутом.

Представители туристического бизнеса в Анапе подготовили более 1,5 тыс. гостиниц и других средств размещения для туристов к курортному сезону, порядка 60% из них имеют собственные бассейны и аквакомплексы. Кроме того, в этом году будет сделан упор на событийный и гастрономический туризм, сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Он также сообщил, что все 25 детских лагерей в Анапе будут работать этим летом, их территории безопасны. С учетом обстановки для детей будет организовано больше образовательных и спортивных мероприятий.

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