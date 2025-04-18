В РСТ оценили, как скажется на отрасли закрытие пляжей Анапы

Анапа будет пользоваться популярностью у туристов независимо от решения Роспотребнадзора благодаря развитой инфраструктуре, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на президента союза Илью Уманского.

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«Курорт будет популярен у туристов независимо от решения Роспотребнадзора благодаря развитой инфраструктуре, включающей большое число отелей "все включено"»‎, — говорится в сообщении.

Глава РСТ отметил, что Анапа - один из самых развитых в плане инфраструктуры курортов страны. Здесь сосредоточено множество санаториев, отелей с развлекательными программами и анимацией, бассейнами и аквапарками. По его прогнозу, можно ожидать дальнейшего снижения цен в гостиницах города-курорта.

«Оно уже идет примерно месяц под давлением приближающегося сезона, но после официального заявления властей, безусловно, продолжится»‎, — объяснил эксперт.

Также ожидается перераспределение спроса и приток части туристов в Крым.

«Единственное направление, которое может аккумулировать весь "анапский" спрос - это Крым. Этот процесс уже идет, не случайно власти Крыма и турбизнес сообщают о росте бронирований на лето на 50%. Он в последнее время был серьезно недозагружен, туда и перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен. Соседние с Анапой курорты уже загружены неплохо»‎, — подчеркнул Уманский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей. В то же время прибрежные зоны в Республике Крым и Севастополе, по данным ведомства, безопасны для организации летнего курортного отдыха.