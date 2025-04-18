Туроператоры рассказали, как изменился спрос на номера гостиниц в Москве

В московских гостиницах большой популярностью у туристов на майские праздники пользуются номера с видом на маршрут прохождения военной техники на репетициях парада Победы, однако дефицита мест не ожидается. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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«Туроператоры не ожидают дефицита мест в столичных отелях на майские праздники, однако в гостиницах, расположенных вблизи маршрутов прохождения военной техники на репетициях парада 9 мая, наблюдается ажиотаж», – говорится в сообщении.

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, которого цитирует пресс-служба, к настоящему времени для бронирования доступны номера почти в 400 отелях столицы.

«В Москве много интересных мест и развлечений для туристов всех возрастов. По этой причине в майские праздники экскурсионная составляющая несколько уступает развлекательной. Многие гости хотят просто погулять и отдохнуть в столице», – добавил Ромашкин.

В то же время в АТОР отметили, что, по данным туроператора «Алеан», в отелях, которые находятся вблизи мест прохождения военной техники на репетициях парада Победы, уже распроданы некоторые категории номеров.