Туроператоры рассказали, как изменился спрос на номера гостиниц в Москве

Туроператоры зафиксировали ажиотажный спрос на видовые номера в столичных гостиницах на майские праздники
В московских гостиницах большой популярностью у туристов на майские праздники пользуются номера с видом на маршрут прохождения военной техники на репетициях парада Победы, однако дефицита мест не ожидается. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Туроператоры не ожидают дефицита мест в столичных отелях на майские праздники, однако в гостиницах, расположенных вблизи маршрутов прохождения военной техники на репетициях парада 9 мая, наблюдается ажиотаж», – говорится в сообщении.
По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, которого цитирует пресс-служба, к настоящему времени для бронирования доступны номера почти в 400 отелях столицы.
«В Москве много интересных мест и развлечений для туристов всех возрастов. По этой причине в майские праздники экскурсионная составляющая несколько уступает развлекательной. Многие гости хотят просто погулять и отдохнуть в столице», – добавил Ромашкин.
В то же время в АТОР отметили, что, по данным туроператора «Алеан», в отелях, которые находятся вблизи мест прохождения военной техники на репетициях парада Победы, уже распроданы некоторые категории номеров.
«Например, в гостинице "Балчуг Кемпински Москва" полностью забронированы все видовые номера и залы на 9 Мая», – заключили в ассоциации.