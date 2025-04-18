Стало известно, как изменился турпоток из Индии в Москву

Количество индийских туристов в Москве выросло в 2024 году в 1,4 раза по сравнению с предыдущим, таким образом, Индия заняла второе место среди стран дальнего зарубежья по турпотоку, уступая лишь Китаю. При этом только около 24% индийских гостей приезжают в Москву ради классических экскурсионных продуктов, рассказали ТАСС в пресс-службе Мостуризма.

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«Около 24% индийских гостей приезжают в Москву ради классического отдыха. Комитет по туризму города Москвы изучил факторы, которые влияют на выбор индийских гостей при планировании поездок. Информация может быть полезна и компаниям, которые уже работают с данным направлением, и тем, кто только присматривается к индийскому рынку»‎, — сказали в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС начальник управления программно-целевого планирования столичного комитета по туризму Ольга Нечаева, Индия - растущий рынок выездного туризма.

«Москва активно работает над продвижением своего туристического потенциала для разных целевых аудиторий этой страны - семей с детьми, молодежи, а 20% поколения Z во всем мире проживают именно в Индии, и, конечно, для деловых туристов. Около 88% индийских туристов едут за границу за развлекательными активностями, их первый приоритет - впечатления и эмоции, только потом идут классические музейные программы и экскурсионные продукты»‎, — сказала она.

Нечаева отметила, что также туристы из этой страны ценят шопинг: 69% обязательно посещают магазины и торговые центры, приобретая товары для себя и родственников. По словам эксперта, 40% индийских гостей решаются на поездку благодаря опыту известных людей - актеров, спортсменов, телеведущих. Стимулом принятия решения о поездках также служит кинореклама. Индийские фильмы популяризируют зарубежные локации: каждый третий турист посещал места съемок фильмов во время поездок.

«Индийские туристы очень любят спонтанные путешествия - 51% международных перелетов бронируется менее чем за две недели до вылета. В поездках гости из Индии особенно ценят гостеприимство и повышенное внимание, а также ожидают круглосуточную поддержку для решения любых проблем»‎, — сказала Нечаева.

Она добавила, что в путешествии для индийцев важна гастрономическая предсказуемость: 59% выбирают в поездках родную кухню, ожидают вегетарианские опции, а также придерживаются религиозных ограничений и предписаний.

Москва экзотическая

Как рассказала в беседе с ТАСС начальник управления международного взаимодействия столичного комитета по туризму Регина Глейм, российская столица пока воспринимается индийцами скорее как экзотическое и развивающееся направление.

«Это не город для первой поездки за границу. В качестве направления Москву рассматривает опытная аудитория путешественников, которые уже совершили хотя бы несколько поездок по Азии и Европе. Сейчас образ российского мегаполиса постепенно трансформируется в глазах индийской аудитории, чему способствует активное продвижение города на этом рынке. При детальном знакомстве с туристическими возможностями Москвы, гости из Индии начинают воспринимать ее как альтернативу популярным мировым столицам, отмечая ее преимущества перед более раскрученными направлениями»‎, — отметила Глейм.

Партнерство с Индией

В пресс-службе Мостуризма подчеркнули, что туристический образ столицы укрепляется благодаря партнерским программам и совместным проектам. Так, в 2025 году состоялась бизнес-миссия Мостуризма в Индии, где представители 14 московских и 109 иностранных туркомпаний, провели более 1,2 тыс. переговоров, укрепив деловые связи. В рамках отраслевой туристической выставки ОТМ-2025, которая прошла в начале февраля в Индии, правительства Москвы и штата Махараштры договорились о сотрудничестве по увеличению турпотоков между Москвой и Мумбаи. Также совместно с одним из ведущих индийских туроператоров Thomas Cook India договорились о сотрудничестве и обсудили вопросы продвижения российской столицы на индийский туррынок.

Среди факторов, положительно влияющих на рост турпотока из Индии - электронная виза, а также наличие прямых рейсов между Москвой и Индией. Привлекает путешественников и дружественное отношение москвичей: они уверены, что при поездке в Москву не столкнутся с дискриминацией.