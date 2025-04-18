Как изменился турпоток в Крым за несколько лет

Туристический поток в Республику Крым возвращается к показателям, которые были достигнуты в 2021 году - 9,5 млн человек - и снизились в 2022 году. К этому туристическому сезону в Крыму подготовлены более 1,2 тыс. гостиниц и санаториев. Об этом на брифинге сообщил постпред Крыма при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Георгий Мурадов.

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Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что туристический поток в Республику Крым в 2024 году составил 6,06 млн человек, что на 16% больше, чем в 2023 году. Власти Республики Крым рассчитывают, что туристический поток в регион увеличится до 10 млн человек в год к 2030 году.

«У нас благоприятная обстановка, все готово к приему большого количества туристов. Я напомню, что в 2021 году у нас было 9,5 млн туристов, после 2022 года несколько их количество снизилось, сейчас возвращаемся к прежним нормам»‎, — сказал Мурадов.

Он добавил, что все средства размещения готовы к приему гостей: будут действовать порядка 100 санаториев и более 1,1 тыс. гостиниц. Кроме того, для отдыха туристов уже подготовлены крымские пляжи.