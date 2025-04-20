Маршрут выходного дня: как найти все фигурки Йошкиных котов в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, столица Республики Марий Эл, известна не только своими набережными, застроенными в европейском стиле, Архангельской слободой, Благовещенской башней и Благовещенским собором, но и множеством необычных памятников, в том числе Йошкиным котам. Познакомиться со всей Йошкиной котосемьёй – это настоящий туристический квест, ведь чтобы увидеть Йошкина кота, Йошкину кошку, их друзей и семь котят, нужно обойти и объехать весь город. Рассказываем, где найти все фигурки Йошкиных котов в Йошкар-Оле.

Йошкины коты в Йошкар-Оле

История Йошкиных котов в Йошкар-Оле началась в 2011 году, когда здесь был установлен арт-объект Йошкин кот (Йошкар-Олу часто называют просто Йошкой, отсюда и имя кота). Он стал настоящим символом города. В 2013 году был открыт памятник Йошкиной кошке. В 2024 году Йошкар-Оле исполнилось 440 лет, и к юбилею города появилась Йошкина котосемья - семь бронзовых котят. Ещё здесь есть кот, любящий кушать чебуреки, и несколько их котов-друзей. Всего в городе 13 котиков!

Как добраться:

От МКАД до Йошкар-Олы 800 километров пути, если ехать по платной трассе М-12. По дороге можно посетить Владимир, Муром, Арзамас и Чебоксары. Путь по М-7 через Нижний Новгород составит около 750 км. По дороге можно заехать в Ногинск, Орехово-Зуево, Покров, Владимир, Боголюбово и Гороховец.

1. Йошкин кот

Йошкин-кот сидит на скамейке перед зданием Марийского государственного университета. Кот сыт, доволен и наслаждается моментом: под ним лежит газета, а на ней - рыбий скелет. Очевидно, рыбка была вкусной. Скульптурная композиция так и подписана: Йошкин кот. Адрес: площадь имени В.И. Ленина, 1 (слева от главного входа в университет).

2. Йошкина кошка

Чтобы найти Йошкину кошку, нужно отправиться в Архангельскую слободу и погулять там, внимательно рассматривая домики. Этот арт-объект состоит из кошки, кота и мышки. Адрес: Архангельская слобода, 7.

3. Кот с чебуреком

В паре минут пешком от Йошкиной кошки можно увидеть Кота с чебуреком. Упитанный котяра во фраке появился в апреле 2024 года. От сидит на скамейке рядом с чебуречной. Адрес: бульвар Чавайна, рядом с Благовещенской башней у входа в кафе Чебуречек.

4. Йошкина котосемья. Котик Мурзик

А теперь расскажем о Йошкиной котосемье – маленьких котятах. Котик Мурзик стоит на бульваре Чавайна. За ним - Благовещенская башня и Благовещенский собор. Мурзик с гитарой – он музыкант. По легенде он любит заниматься математикой, историей и читать книги, а в свободное время играет на гитаре и поёт песни в центре Йошкар-Олы. Адрес: бульвар Чавайна, рядом с Благовещенской башней.

5. Йошкин котёнок Ириска

Котёнок Ириска любознательная и жизнерадостная. Она обожает мороженое и каждый день гуляет на свежем воздухе. Ириску вы найдёте в Центральном парке, здесь она наблюдает за птицами, дружит с белками и радостно машет лапкой детям. Адрес: главная аллея Центрального парка культуры и отдыха.

6. Кот Василий

Котик Василий с фотоаппаратом расположен у входа в Музей истории города Йошкар-Олы. Василий обожает марийскую столицу и много гуляет по улочкам города, изучая дворики, парки, фотографируя живописные места, с удовольствием знакомится с жителями и гостями города. Адрес: Вознесенская ул., 39.

7. Кошечка Бусинка

Кошечка Бусинка мечтает стать звездой балета. Этот котёнок обладает невероятной грацией и ловкостью и тренируется каждый день, чтобы осуществить свою мечту. Бусинка в пуантах танцует у входа в Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева. Адрес: Комсомольская ул., 130.

8. Йошкин котёнок Дымка

Йошкин котёнок Дымка встречает гостей Йошкар-Олы рядом с железнодорожным вокзалом. По легенде, в чемоданчике, который она держит в лапке, хранятся ценные воспоминания: фотографии, марки, билеты, подаренные туристами и множество всего интересного из поездок. Адрес: улица Яналова у Паровоза Л-1843.

9. Кошка на чемодане

А ещё на перроне железнодорожного вокзала есть Кошка на чемодане. Рядом с ней стоит саквояж. Этот арт-объект установлен справа от памятника Йывану Кырле, который в народе называют «Мустафа на дрезине» (Йыван Кырла прославился ролью вожака беспризорников Мустафы в первом советском звуковом фильме «Путевка в жизнь»). Адрес: железнодорожный вокзал, у памятника актёру и поэту Кириллу Ивановичу Иванову (Йыван Кырла).

10. Котёнок Карл

Йошкин котёнок Карл - будущий банкир, ни одна монетка не ускользает от его внимательного взгляда и цепких лапок. Карла можно увидеть у СберБанка на улице Карла Маркса. Адрес: ул. Карла Маркса, 109Б.

11. Йошкин котёнок Барсик

Котёнок Барсик – рыбак. Но рыбку он не ест, а загадывает желание и отпускает её обратно в воду. Барсик сидит на набережной на Патриаршей площади. Адрес: Патриаршая площадь, на набережной около надписи Йошкар-Ола.

12. Котёнок-спортсмен

Йошкин котёнок–спортсмен был создан специально к Чемпионату и Кубку Марий Эл по северной ходьбе. Обычно он живёт на окошке у Музея скандинавской (северной) ходьбы Йошкин КотоХод. Если вы не увидели его на окошке, то заходите в сам музей: значит котёнок там. Адрес: Пролетарская ул., 40.

13. Кот в смокинге

Ещё один Йошкин кот - джентльмен в смокинге, с галстуком-бабочкой и в очках. Это один из старейших котов города, он живёт на улице Воинов Интернационалистов с 2015 года. Адрес: ул. Воинов-Интернационалистов, 26А.