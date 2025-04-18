В России создадут туристического нацоператора для многодетных семей

Глава Кoмитета ГД по туризму и развитию туристическoй инфраструктуры, депутат фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев в новом выпуске «Законный вопрос. Подкаст» рассказал о создании национального туристического оператора, который сможет реализовывать льготные программы для многодетных семей.

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«Мне кажется, что в этом смысле мы можем прийти к тому, что государственные гостиницы для многодетных семей будут, скажем так, менее привлекательными, потому что управление гостиницами – всё-таки это прерогатива бизнеса. Услуги и всё остальное. Очертить круг гостиниц, которые участвуют в такой программе – это другой разговор. Или, допустим, создание национального государственного туристического оператора, который может по внутренним ценам реализовывать те или иные продукты. Это более жизнеспособная идея, о которой я тоже говорю»‎, — сказал Тарбаев.

Ранее он заявил о том, что российский рынок медицинских услуг имеет прекрасные перспективы, особенно в части въездного туризма.