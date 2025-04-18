Аналитики выяснили, какие места размещения выбирают отдыхающие в Анапе

Представители туристического бизнеса в Анапе подготовили более 1,5 тыс. гостиниц и других средств размещения для туристов к курортному сезону, порядка 60% из них имеют собственные бассейны и аква-комплексы. Кроме того, в 2025 году будет сделан упор на событийный и гастрономический туризм, сообщил на брифинге заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей.

«Что касается конкретно Анапы, то гостей ждут практически 1,6 тыс. средств размещения с емкостью 175 тыс. мест. Практически 60% из этих объектов имеют собственные бассейны, имеют аква- и спа-комплексы»‎, — сказал Руппель.

По его словам, власти региона проводят масштабную информационную кампанию в краевых и федеральных СМИ.

«Практически в режиме онлайн показываем, что происходит на побережье, как готовится бизнес к курортному сезону, какие новинки мы предлагаем. Решения по функционированию тех или иных пляжей будем принимать в соответствии с заключениями Роспотребнадзора. При этом, сделаем навигацию для туристов максимально удобной - мы разрабатываем дополнительные приложения, чтобы не вызывать неудобства. Также прорабатываем организацию трансферов, в случае если какие-то пляжи по санитарным и гигиеническим нормам будут открыты»‎, — рассказал замгубернатора.

Руппель добавил, что в городе прорабатывается масштабная событийная программа для гостей, особое внимание уделяется агротуризму. Для ориентации в городе будет запущен отдельный информационный ресурс "Анапа. Ру".

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.

Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тыс. кв. м дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.