Турбизнес в Сукко призывает не отменять сезон

На следующий день после решения Роспотребнадзора о непригодности пляжей Анапы и Темрюкского района для организации курортного отдыха представители турбизнеса и общественники из села Сукко выступили против закрытия их пляжей. Они не согласны с полным закрытием всей береговой линии, так как их часть, как они считают, не пострадала. Хотя де-юре населенный пункт входит в муниципальное образование «город-курорт Анапа», и на официальной инфографике оперштаба Краснодарского края его побережье помечено красным цветом, которым обведена зона 150 закрытых из-за мазута пляжей.

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В подтверждение своих слов о благоприятной обстановке они записывают видео на берегу моря. Видео появилось в одном из телеграм-каналов, посвященных обстановке на Черноморском побережье:

«Нас выбросы не затронули. Основное пришлось на песчаные пляжи – наши чистые. Но мы почему-то официально тоже закрыты. Море посмотрите – как слеза. Пляжи чистейшие. Скоро начнем купаться», – говорит автор видео.

Он предлагает оценивать ситуацию на каждом объекте индивидуально:

«Давайте вспомним, как было в советское время и в 90-е. Закрывали частично пляжи. Брали пробы, и где было, например, несоответствие по кишечной палочке, там закрывали на неделю и никому не давали купаться. А соседние работали. Почему сейчас так не сделать? Наверное, кто-то не хочет на себя брать лишнюю работу, лишнюю ответственность», – предполагает человек.

Он считает, что часть туристов все-таки приедет в Сукко, и обещает, что «грустных здесь обнимут, а голодных накормят».

Ранее TourDom.ru писал, что Роспотребнадзор признал пляжи Анапы непригодными для организации летнего курортного сезона. А власти в качестве альтернативного отдыха предлагают гастротуризм и экскурсии на винодельни, но туристам такие варианты не нравятся.