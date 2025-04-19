В какие города РФ чаще всего ездили туристы с питомцами в апреле

Санкт-Петербург стал самым востребованным городом среди россиян, планирующих путешествия с домашними животными в апреле 2025 года. Такие данные были опубликованы сервисом бронирования Tvil.ru на основе анализа пользовательских заявок и запросов.

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По итогам исследования, на Санкт-Петербург пришлось 11% от всех апрельских бронирований с питомцами. Москва заняла вторую строчку рейтинга с показателем в 7%, а замкнул тройку лидеров Краснодар, собравший 6% заявок.

Среди других популярных направлений названы Казань, Сочи, Нижний Новгород, Кисловодск, Ялта, Волгоград и Калининград. Средняя стоимость ночи проживания в Санкт-Петербурге составила 4343 рубля, при этом большинство туристов останавливаются в городе в среднем на 4 ночи.

В Москве, где средняя цена суток проживания составляет 5319 рублей, путешественники с животными, как правило, проводят 3 ночи. Краснодар предлагает более бюджетный вариант — 3537 рублей за ночь при среднем сроке поездки в 2 ночи.

Специалисты сервиса отмечают устойчивую тенденцию к увеличению количества объектов размещения, готовых принимать гостей с животными. Это способствует росту интереса к подобному формату путешествий и делает поездки с питомцами более удобными и доступными, сообщает «Петербург2».

Ранее петербуржцам также напомнили о праве на бесплатную парковку при пересадке на гортранспорт. Кроме того, в Северной столице владелец собаки, покусавшей двух человек, проведет 15 суток в камере.