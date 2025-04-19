В Анапе придумали, как туристам развлекаться без моря

В Российском союзе туриндустрии предупредили о возможных задержках в возврате денежных средств за забронированные номера в отелях, а также спрогнозировали снижение цен и уменьшение туристического потока в регионе.

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Туристы, чей отдых не состоялся, имеют право на возмещение средств. Для этого необходимо обратиться с заявлением в отель или к туроператору до начала запланированной поездки. При этом подчеркивается, что Анапа предлагает не только пляжный отдых.

Об этом сообщил РБК, со ссылкой на Минэк. Ранее Роспотребнадзор сообщил о непригодности прибрежной зоны Анапы для купания из-за неоднократных случаев разлива мазута. Однако, ведомство заверило, что качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствует установленным нормам.

В Минэкономразвития напомнили, что действующее законодательство, в частности закон о защите прав потребителей и закон о туризме, защищает права туристов. Путешественники вправе потребовать возврата потраченных средств за несостоявшийся отдых, обратившись с соответствующим заявлением к месту размещения или туроператору до начала поездки.

Ведомство призвало представителей бизнеса проявить лояльность к туристам, в том числе в вопросах ценообразования, и оперативно реагировать на запросы о возврате средств или переносе дат отдыха.

В Минэке обратили внимание на наличие в Анапе и Темрюкском районе многочисленных спа-комплексов, бассейнов и санаториев, которые могут продолжать функционировать в условиях закрытых пляжей. Также регион может предложить туристам альтернативные виды отдыха, такие как активный отдых, культурно-познавательные экскурсии, гастрономический и событийный туризм.

Несмотря на то, что Краснодарский край традиционно входит в тройку самых популярных туристических направлений, в Минэке отмечают растущую географию поездок по России.

В ведомстве отметили, что летом многие отдают предпочтение пляжному отдыху, однако не менее интересные туристические продукты и уникальные природные локации, а также пляжный отдых предлагают, например, Дагестан и Калининградская область. Кроме того, пляжи будут открыты на всем черноморском побережье. Наблюдается значительное увеличение бронирований в Крыму и рост интереса к этому направлению.