Роспотребнадзор решил судьбу Анапы

Из-за обнаруженных утечек нефтепродуктов пляжи в районах Анапы и Темрюка не отвечают требованиям безопасности, предъявляемым к местам отдыха. Это препятствует открытию курортного сезона, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По словам Поповой, в настоящее время 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюке не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам по уровню загрязнения. Информация об этом была озвучена на брифинге, посвященном подготовке к туристическому сезону.

При этом качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в указанных районах соответствует установленным стандартам, отметила Попова.

Зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды, — заявила она.

Сегодня на одном из участков побережья Анапы, в Лабинском районе, были зафиксированы новые выбросы мазута, которые оперативный штаб Краснодарского края назвал "незначительными". Группа специалистов оперативно устраняет новые загрязнения между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Попова сообщила, что прибрежная полоса Краснодарского края от Новороссийска и восточнее не подверглась загрязнению мазутом, поэтому риски для отдыха отсутствуют. Она пояснила, что морские течения в Черном море направлены с востока на запад, что, по мнению экспертов, предотвратит распространение загрязнений в этой части побережья.

Глава Роспотребнадзора добавила, что, несмотря на низкий уровень риска, на данной территории будет проводиться постоянный мониторинг в течение всего летнего сезона для предотвращения возможных нарушений.

Крым и Севастополь также остаются зонами свободными от загрязнения воды и песка. По словам Поповой, небольшие выбросы быстро локализуются и не оказывают влияния на общее состояние побережья.

В связи с решением Роспотребнадзора туристический бизнес разрабатывает альтернативные планы отдыха для путешественников, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Он подчеркнул важность обеспечения комфортных и безопасных условий для туристов, а также предотвращения ухудшения туристической инфраструктуры. Вахруков отметил, что туроператоры уже наблюдают снижение спроса на летний отдых в Анапе.

Напомним, что 15 декабря прошлого года в Керченском проливе в результате шторма затонули танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в ходе эвакуации были спасены 27 моряков, один из которых погиб. По информации Минтранса РФ, в море оказалось примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.