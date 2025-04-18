Власти сообщили о планах по развитию туризма на Курильских островах

Власти Сахалинской области намерены увеличить туристический поток на Курильских островах до 177 тыс. человек в год. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

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«Туристический поток на Курильских островах составит 129,5 тыс. человек в год в 2035 году, 177,7 тыс. человек в 2040 году»‎, — сказано в его сопроводительной презентации на Дне курильского инвестора в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Он отметил, что в связи с ростом турпотока потребность в гостиничных номерах к 2040 году составит почти 2 тыс. единиц.

«За три года у нас реализовано свыше 10 проектов, связанных со строительством гостиничной инфраструктуры и строительством глэмпинга. <...> Но сегодня спрос, очевидно, превышает предложение»‎, — добавил он.

По словам заместителя генерального директора - директора дивизиона "Городская среда" Агентства стратегических инициатив Ольги Захаровой, средний прирост турпотока на острова составляет 8% ежегодно.

«Туристический поток на [Курильские] острова составил порядка 56 тыс. человек в 2024 году. Есть постоянный прирост - в среднем ежегодный рост около 8%»‎, — сказала она.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что по итогам прошлого года регион посетили порядка 250 тыс. человек. Сахалин сегодня стал круглогодичным курортом с ежегодным приростом турпотока на 25%.