Аналитики поменяли прогноз по летнему турпотоку в Калининград

Власти Калининградской области почти в два раза увеличили прогноз по турпотоку в регион в летние месяцы. Об этом сообщил ТАСС министр по культуре и туризму области Андрей Ермак в кулуарах Балтийского культурного форума.

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«В конце года <...> мы оценивали рост примерно на уровне 8% по отношению к прошлому году. Сейчас мы уже понимаем, что, скорее всего, это будет на уровне плюс 15%. Мы это видим и по данным аэропорта, и по данным железной дороги, ну и по броням в отелях»‎, — сказал Ермак.

Региональный министр пояснил, что уже сейчас, в апреле, достаточно сложно забронировать места в отелях на группу людей, доступны только индивидуальные брони. На летние месяцы уровень бронирования мест в гостиницах уже достигает 85%.

«Поскольку у нас средняя глубина бронирования 23 дня, то мы понимаем, что, скорее всего, после майских праздников начнется основной бум, когда уже люди будут понимать, как у них дети уходят на каникулы, когда ученики 9 или 11 классов сдадут экзамены, закончат решать вопросы с поступлением в ВУЗы, тогда, конечно, количество брони возрастет»‎, — уточнил он.

При этом Ермак отметил, что Калининград не является прямым конкурентом, например, Анапы.

«Там количество солнечных дней больше, и вода гораздо теплее, чем у нас»‎, — признал он, заметив, что Калининград больше ориентирован на экскурсионный, культурно-познавательный туризм, а море здесь - это скорее бонус.

Прогнозируемый рост турпотока связан не только с ситуацией с разливом топлива, но, тем не менее, некоторые люди, по его словам, могут принять решение в пользу Балтики на фоне информации о последствиях ЧП с танкерами, заключил он.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.