Россиян предупредили о дефиците летних речных круизов
Уже через пару недель летние круизы будут бронироваться на следующий год, заявил НСН генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
Сегодня объем бронирований речных круизов на 20% превышает прошлогодние значения, заявил генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский в пресс-центре НСН.
«На текущий период объем забронированных и выкупленных путёвок на 15-20% превышает показатели прошлого года, и во многом за счет глубины продаж: люди планируют круиз заранее. Количество людей, которые это делают, тоже растёт. И среди этих людей подавляющее большинство - те, кто пришли в круизы в последние один, два, три года», - отметил он.
По словам Михайловского, уже через пару недель летние круизы будут бронироваться на следующий год.
«Если говорить о перспективах, то с каждым годом при растущей глубине продаж всё сильнее ощущается дефицит в пик сезона. И уже через пару недель летние круизы будут бронироваться на следующий год: на этот сезон уже невозможно найти места на большинстве круизов. И это при том, что за последние годы круизный флот увеличился на несколько десятков больших кораблей», - предупредил он.
Туроператорам выгодно наращивать обороты в сфере круизов, так как сегодня это один из самых предсказуемых сегментов – отказов нет, спрос растет, а туристы всегда возвращаются, заявила ранее руководитель отдела индивидуальных туров FUN&SUN, эксперт РСТ Маргарита Мещерякова в пресс-центре НСН.