В «Аэрофлоте» на время введут льготы для ветеранов

Группа «Аэрофлот» в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны предоставила ветеранам возможность совершить бесплатный перелет по России и в несколько стран СНГ с 25 апреля по 12 мая включительно, а обратный - в течение одного месяца с даты начала перевозки, сообщается на сайте группы. Впервые бесплатные билеты можно оформить не только на рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия», но и на рейсы лоукостера «Победа».

Также можно получить бесплатный билет для одного сопровождающего. Для этого необходимо обратиться в офисы продаж, представительства группы и уполномоченные агентства, передает РИА Новости. Бесплатным перелетом в эконом-классе могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств.