Эксперты ответили, куда переместится турпоток с загрязненного юга

Разлив мазута в Керченском заливе, произошедший зимой 2025 года, поставил крест на планах многих россиян отдохнуть этим летом на Черноморском побережье. Хотя большую часть нефтепродуктов убрали, экологи предупреждают, что ещё год-другой после аварии купаться на месте разлива будет очень большим риском. Сейчас путешественники активно бронируют свои отпуска и ищут альтернативные направления отдыха. Эксперты рассказали, куда можно поехать российским туристам.

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Куда поедут вместо Анапы

Пляжи Анапы и других пригородов Сочи долгое время были у россиян традиционным местом пляжного отдыха наряду с побережьем Крыма. В высокий сезон даже на не самой комфортной гальке яблоку негде упасть: многолюдность российских курортов уже давно стала мемом.

Те путешественники, которые жаждали менее плотного контакта с соотечественниками, в свою очередь, выбирали менее популярные направления. Но в 2025-м году на каких-то из них может оказаться гораздо люднее, чем обычно. А на Черноморском побережье, наоборот, станет попросторнее.

«Мы наблюдаем перераспределение туристического потока внутри России из-за ситуации в Анапе. Например, Краснодарский край традиционно был одним из самых посещаемых регионов. Сейчас мы фиксируем снижение доли направления от общего объёма продаж, однако количество туристов не снижается. Думаю, это связано именно с переориентированием турпотока на другие направления», —

«Путешественники начинают обращать внимание на менее известные, но привлекательные регионы, которые могут выступать альтернативой отдыху в Анапе», —

Повышенный интерес к альтернативным направлениям может подстегнуть отельеров увеличить цены, указала представительница сервиса «Островок» Мария Гаврик. Однако при заблаговременном планировании отдыха туристы могут успеть забронировать размещение выгодно.

И вот какие регионы сейчас пользуются наибольшим спросом.

Сочи и Туапсе

Часть туристов решила не мудрствовать лукаво и просто переместилась на соседние пляжи того же Черноморского побережья, не затронутые мазутными пятнами. Спросом пользуются отели Сочи, Туапсе, Лазаревского.

Однако негативный информационный фон всё-таки сыграл свою роль: купаться в море недалеко от разлива россияне опасаются из-за возможных экологических последствий.

«Бронирования по Анапе продолжают поступать в очень малом количестве. Однако в общем объёме продаж по Краснодарскому краю — лидеру спроса внутреннего туризма по компании — этот курорт удерживает второе место по заездам предстоящим летом. Несмотря на сложную экологическую обстановку, у туристов будет возможность искупаться, так как в отелях есть бассейны и спа-комплексы. Но, безусловно, спрос в этом году существенно перераспределился в сторону других курортов. Если в 2024 году доля Краснодарского края в объёме продаж по России на лето составляла 80%, то в этом сезоне только 51% (из них Сочи — 40,3% против 48,5% годом ранее, Анапа — 3,8 против 21,6%)», — Тимошенко Елизавета, PR-аналитик туроператора «Русский Экспресс».

Эксперт Любовь Воронина предположила, что даже с учётом отмен бронирования в Сочи стоит ожидать высокую загрузку.

«Здесь довольно ограниченный выбор объектов размещения, а отдыхающих традиционно много — соответственно, спрос и цены будут увеличиваться».

Крым

Другую сторону Керченского пролива катастрофа затронула заметно меньше, не говоря уже о более дальних пляжах Крымского полуострова. Поэтому в 2025 году россияне снова обратили повышенное внимание на местные курорты.

Галечные и песчаные пляжи, античные памятники и средневековые замки, музеи русского флота, национальные парки и тёплое море — всё то, за что россияне раз за разом едут на эти курорты, невзирая на штормы и риски налётов беспилотников.

«Мы фиксируем повышенный спрос на Крым этим летом — количество бронирований выросло на 17% по сравнению с прошлым годом. Курорты полуострова также могут стать альтернативой направлениям Краснодарского края. Местные объекты размещения могут предложить качественный сервис, не уступающий курортам Анапы, Сочи, Геленджика и других», —

Дагестан

Тем, кто на ближайший год вычеркнул из личной карты путешествий Чёрное море, можно вспомнить о том, куда впадает Волга. Каспийское море — одно из самых мелких на планете, но именно это делает его излюбленным местом пляжного отдыха с детьми.

Искупаться в Каспийском море можно, например, приехав в Дагестан. Это позволит совместить ленивый пляжный тюленинг с обзорными экскурсиями по местным природным красотам и историческим памятникам. Например, посетить древний город Дербент с более чем тысячелетней историей.

«На побережье Каспийского моря в Дагестане находятся песчаные пляжи с пологим спуском в воду и безопасными условиями для купания. Многие туроператоры уже вносят в экскурсионные программы отдых на Каспийском море», —

Абхазия

С мая 2025 года в Абхазию впервые за 30 лет полетят самолёты из России. Возобновление регулярного авиасообщения с непризнанной республикой — прямо гигантский шаг для развития туризма в этот регион, ведь раньше в Абхазию приходилось ехать из Краснодарского края и подолгу стоять на границе, что расхолаживало наименее стойких путешественников. И это при том, что для посещения страны не нужна ни виза, ни даже загранпаспорт.

А между тем там есть что посмотреть и где отдохнуть. Абхазия славится своими минеральными и геотермальными источниками, разнообразием климатических зон (от альпийского высокогорья до субтропического побережья), горами, морем и дикой природой. А ещё кухней, винами, памятниками архитектуры и дачами советских вождей, в которые сейчас водят экскурсии.

«Абхазия стала абсолютным лидером среди зарубежных пляжных направлений на лето: на её долю приходится каждое десятое бронирование за границей. При этом популярность приобрели локации, которые ранее не были в числе топовых: Гудаута, Лдзаа показали рост в несколько раз. Также растет спрос на Пицунду – в 1,5 раза. Учитывая предстоящее возобновление прямого авиасообщения с Сухумом в этом мае, мы ожидаем, что спрос на Абхазию будет только расти и она сможет составить конкуренцию российским курортам за туристов. Только за первую неделю после объявления об этой новости в СМИ спрос на бронирование размещения в Абхазии вырос на 10%, а количество поисковых запросов — на 15%», —

Правда, инфраструктура там пока оставляет желать лучшего: много лет инвестирования в разрушенную гражданской войной страну до сих пор не смогли превратить её в райский сад.

Кавказские Минеральные Воды (Ставрополье)

По слова Елизаветы Тимошенко из компании «Русский Экспресс», в топ-3 продаж путёвок на это лето также входят Кавказские Минеральные Воды. Продажи на это направление выросли на 8% по сравнению с 2024 годом, что позволяет предполагать, что часть традиционных посетителей Черноморского побережья переместилось именно туда.

Ехать туда интересно в первую очередь тем, кто хочет не только отдохнуть, но и поправить расшатанное здоровье. Там множество санаториев, практикующих водо- и грязелечение.

«Если купание в море не единственное условие для отдыха, туристы могут посмотреть в сторону направлений Ставропольского края. Число бронирований по региону на лето превышает прошлогодние значения на 14%. Курорты края предлагают возможности для оздоровительного туризма, а многие гостиничные комплексы располагают бассейнами», —

Кроме того, курорты Минеральных Вод славятся хорошей экологией, чистым воздухом, заповедными парками и красивыми видами на гору Эльбрус. Для отдыха можно рассмотреть Кисловодск (самый южный и солнечный), Железноводск, Ессентуки и Пятигорск. Здесь можно пройтись по «лермонтовским местам», описанным в повести «Княжна Мэри» из «Героя нашего времени». А добраться дотуда можно и поездом, и самолётом.

Калининград и Финский залив

Если ваш отпуск выпадает не на май или сентябрь, а на жаркие летние дни, можно вспомнить, что у России есть и другие моря, помимо Чёрного. Нет, Белое для пляжного отдыха мы всё-таки не рекомендуем, а вот Балтика, подогреваемая Гольфстримом, летом весьма приятна и для купания, и для загара. Пусть ветерок иногда и бодрит.

В этом плане неизменной любовью россиян пользуется Калининградская область. Зеленоградск, Светлогорск, Лесное, Янтарный — во все прибрежные города можно легко добраться электричкой из Калининграда. А в нём и вокруг него, в свою очередь, есть что посмотреть любителям исторических экскурсий.

«Путешественники начинают обращать внимание на менее известные, но привлекательные регионы, которые могут выступать альтернативой отдыху в Анапе. В Калининградской области большое количество пляжей и все условия для комфортного отдыха», —

Но если лететь самолётом в Калининград не хочется, есть вариант балтийского пляжа и поближе. Жителям Ленинградской области ничего не мешает купаться в Финском заливе: пусть и мелко, зато даже северным летом хорошо прогревается. А бонусом, конечно, бесконечные музеи, фонтаны, мосты и белые ночи Санкт-Петербурга.

Карелия

«Да что мы там не видели на этом море!» — скажут некоторые опытные туристы. И будут правы: отдых далеко не обязательно должен быть связан с ленивым переворачиванием на солнышке с боку на бок и бултыханием в солёной воде.

Лето — отличное время, чтобы насладиться природными красотами Карелии. Чистый воздух, бескрайние леса, реки, на которых можно сплавляться на байдарках, развитая дорожная и велосипедная структура — отличный вариант для активного отдыха.

«Конец июля — прекрасное время, чтобы посетить Карелию. В начале июля там может быть прохладно, но середина и конец июля — прекрасное время, озёра, активный, походный отдых, озеро Селигер — великолепное место», — Алена Никольская, режиссер и продюсер National Geographic channel.

Горный Алтай

Жители Центрального региона редко выбираются куда-то восточнее Казани. А зря — Россия богата не только Кавказскими горами.

В последние годы всё более популярным становится отдых на Алтае: помимо чистого горного воздуха и великолепных видов, край славится большим разнообразием редких растений и трав, мёдом, кухней, этнографическими музеями, культурой малых народов, целебными источниками и «местами силы», которые как магнитом приманивают эзотериков.

«Великолепное время для поездки в апреле-мае на Горный Алтай. Цветет багульник, красота невероятная. Можно поехать по круговому маршруту из Горно-Алтайска через Телецкое озеро в долину Чулышман, затем по Чуйскому тракту и вернуться в Горно-Алтайск. На Алтай можно ехать и в сентябре — прекрасная золотая осень», —

Ехать на Алтай стоит прежде всего любителям активного отдыха, пешего, конного и водного туризма, скалолазанья и сплавов.

Армения и Грузия

Из ближнего зарубежья неизменной популярностью пользуются Армения и Грузия. Несмотря на все сложности взаимоотношений бывших советских республик с Россией, русским там по-прежнему рады.

При этом радость от встречи дорогих гостей может принимать опасные масштабы: не каждый осилит подняться из-за стола. Армения и Грузия традиционно соперничают своими кухнями, поэтому уехать оттуда без пары лишних килограммов — квест, который просто обязан провалиться. Если, конечно, вы не пойдёте скидывать наеденное пешком по местным живописным маршрутам.

«На майские праздники температура воздуха в Армении обычно 20–25 градусов, можно прекрасно погулять по историческому центу, подняться на Ереванский каскад, полюбоваться розовым туфом. Все очень красиво. И отовсюду прекрасно видно гору Арарат. Примерно такая же погода в Грузии, туда тоже можно отправиться: красиво, вкусно, доброжелательно, очень приятно», —

Зарубежные направления пляжного отдыха

На фоне укрепления рубля всё более привлекательными становятся цены на зарубежные туры. Для отдыха в апреле-мае можно рассмотреть Египет и ОАЭ, с мая по август комфортно будет в Турции, можно рассмотреть и более экзотическое Марокко.

Курорты Азии также готовы принимать туристов круглый год, но лучшим временем там считается зима, а вот начиная с апреля и по сентябрь есть риск попасть в самый разгар сезона дождей.

«Летом имеет смысл летать в Таиланд, Вьетнам, Индию только в том случае, если вам хочется сэкономить. Этот сезон там сейчас считается низким, иногда бывают дожди. Но не всё так страшно. В течение дня может пройти дождь, а может, и нет. Пройдет дождь, и через 5–10 минут опять выглянет солнышко. Все очень комфортно, но цены гораздо ниже, чем в разгар сезона», —

Из более близких вариантов эксперт назвала Киргизию, Казахстан, Узбекистан: в городах делать нечего, а природа великолепная. Один из лучших периодов, чтобы туда съездить, — апрель, май, июнь, потом там довольно жарко.

А стоит ли бояться мазута в Анапе?

В Ассоциации туроператоров России уверены, что даже загрязнённое море и побережье не отпугнут всех туристов. На майских праздниках бронирования туров в Анапу даже показали небольшой прирост (до 5%) по сравнению с 2024 годом.

Правда, связано это не с бесстрашием россиян, любящих купаться в мазуте. Путешественники, едущие в Анапу в мае 2025 года, не планируют пляжный отдых, довольствуясь бассейнами в отелях, гастротуризмом и различными экскурсионными программами.

Но вот судьба «высокого» сезона, когда приезжающие на юга туристы рассчитывают прежде всего на купание, пока не ясна.