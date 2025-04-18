Инклюзивный туризм в России: какие условия созданы для особенных путешествий

В последние годы тема инклюзивного туризма в России вышла за рамки инфраструктурных решений на уровень развития специализированных турпродуктов. Государственные инициативы, участие НКО и интерес со стороны турбизнеса позволили сделать первые уверенные шаги к созданию «туризма для всех». Об этом рассказала «ФедералПресс» лектор Российского общества «Знание», член РГО, региональный эксперт АСИ по направлению «Туризм», кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова Наталья Уткина.

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Законодательная база

«Инклюзивный туризм – это не просто адаптация маршрутов и гостиниц. Это философия доступности, охватывающая четыре ключевых аспекта: архитектурную, информационную, когнитивную и коммуникационную доступность. Она подразумевает равные возможности для всех, независимо от состояния здоровья, возраста или иных особенностей», – рассказала Уткина.

В 2024 году вопрос инклюзивного туризма вышел на уровень законодательной инициативы. В Государственную Думу был внесен законопроект, предполагающий внесение изменений в два ключевых федеральных закона: №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности» и №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов». Предложенные поправки направлены на закрепление понятия инклюзивного туризма, определение минимальных стандартов доступности и стимулирование бизнеса к участию в создании доступной туристической среды.

Одновременно с этим субъекты Федерации начали включать развитие инклюзивного туризма в региональные стратегии устойчивого развития. В этом направлении уже работают Татарстан, Калининградская область, Свердловская область, Москва, Санкт-Петербург и другие регионы.

Специализированные маршруты: турпродукт нового поколения

В ряде регионов уже действуют уникальные туристические маршруты, адаптированные для людей с различными формами инвалидности.

«Путешествие мечты» по Калининградской области

Один из самых известных инклюзивных маршрутов – программа «Путешествие мечты», реализуемая в Калининградской области. Тур предусматривает комфортное перемещение, проживание и экскурсионное обслуживание для людей с ОВЗ. Среди локаций – музей Мирового океана, Кафедральный собор с концертами органной музыки, национальный парк «Куршская коса», замки Восточной Пруссии и даже сплав на байдарках в Правдинске, дегустация сыров в местной сыроварне. Большинство объектов оборудованы пандусами, тактильной плиткой и указателями со шрифтом Брайля.

«Урал без границ»

Свердловская область предлагает турпродукт «Урал без границ», сочетающий природу, культуру и активный отдых. Туристы посещают Ельцин-центр, Невьянскую башню, участвуют в мастер-классах по гончарному делу и отдыхают в «Парке Сказов» с Бабой Ягой, Лешим и другими сказочными персонажами. Все маршруты адаптированы для маломобильных групп и сопровождаются профессиональными гидами.

Казань и Иннополис

Туроператор «Особый тур» из Казани предлагает полноценные экскурсионные пакеты по Татарстану. Здесь создаются условия не только для взрослых, но и для детской аудитории. От Иннополиса до Свияжска – маршруты продуманы с точки зрения архитектурной и информационной доступности для соответствующих категорий посетителей.

Как устроена городская среда в российских регионах

Доступная среда начинается с базовых условий для жизни. Комфортное передвижение, ориентация в пространстве, возможность пользоваться общественным транспортом – все это важнейшие составляющие инклюзивной среды.

Архитектурная среда для людей с ОВЗ

Архитектурная среда должна учитывать потребности людей с ограниченными возможностями, обеспечивая свободный доступ ко всем необходимым объектам.

Пандусы являются обязательным элементом при входе в общественные здания, гостиницы, музеи и парки, их стандарты предусматривают уклон не более 8 градусов и ширину от 90 см.

Современные подъемники и лифты устанавливаются в новых объектах с голосовым сопровождением и расположением кнопок на высоте 80–120 см.

Тактильная плитка широко применяется в местах пересечения маршрутов, остановках общественного транспорта и вблизи входов, помогая ориентироваться людям с ослабленным зрением.

Контрастная разметка и надписи шрифтом Брайля становятся все более распространенными в культурных учреждениях и торговых центрах.

Транспортная инфраструктура для людей с ОВЗ

Транспортная инфраструктура также ориентирована на создание равных возможностей. Во многих крупных городах, таких как Москва, Казань, Санкт-Петербург и Екатеринбург, автобусы оснащены специальным оборудованием с низким полом и автоматически раскрывающимися пандусами.

Московское метро обеспечивает работу специальной службы сопровождения и оборудует новые станции лифтами. Российские железные дороги проводят масштабную модернизацию вагонов и вокзалов, внедряя инклюзивные технологии и повышая уровень доступности железнодорожного транспорта. В большинстве мегаполисов функционируют специализированные службы такси, доступ к которым возможен через мобильные приложения.

Инклюзия в культуре и досуге

Музеи и театры

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей Победы и многие другие учреждения оснащаются пандусами, лифтами и даже тактильными экспонатами. В рамках инклюзивных программ создаются мультимедийные гиды, тифлокомментарии и интерактивные зоны для изучения истории «на ощупь».

Парки и набережные

Обновляемые парки по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» теперь обязательно включают элементы доступности – от адаптированных туалетов до навигации с использованием шрифта Брайля.

Кинотеатры

Во многих крупных городах (от Калуги до Новосибирска) появились кинотеатры с тифлокомментариями и показами фильмов с субтитрами и жестовым переводом.

Активный отдых для людей с ОВЗ

Активный отдых также доступен людям с ограниченными возможностями. Современные реабилитационные центры и базы отдыха предлагают разнообразные виды деятельности: иппотерапия доступна в Подмосковье и Краснодарском крае, скалолазание и параглайдинг в Сочи проводятся с применением специального снаряжения и квалифицированных инструкторов, сплавы и водные прогулки предлагаются в регионах, таких как Архангельская область, Татарстан и Карелия.

Гостиничная инфраструктура для людей с ОВЗ

Гостиничная инфраструктура значительно улучшилась благодаря внедрению стандартов доступности. Многие отели, особенно крупные сетевые бренды, а также местные заведения в популярных направлениях, таких как Казань, Сочи и Екатеринбург, прошли сертификацию. Это означает наличие номеров с расширенными дверными проемами, душевых кабин без порогов, специализированных кроватей и кнопок вызова персонала, а также возможность проката необходимого медицинского оборудования.

Цифровые технологии для людей с ОВЗ

Цифровые технологии помогают сделать среду более доступной. Яндекс.Карты и 2ГИС отмечают объекты с инфраструктурой для маломобильных граждан, мобильное приложение «Говорящий город» помогает ориентироваться незрячим людям, проект «Город для всех» фонда ОНФ собирает данные о доступности различных учреждений. Голосовые ассистенты и метки NFC используются в музеях и аэропортах.

Важную роль играют информационные центры, предоставляющие сведения о доступных маршрутах, гостиницах и общественных заведениях. Наиболее активные инициативы реализованы в Казани, Москве, Калининграде и Владивостоке.

Проблемы, требующие внимания

Для людей с ограниченными возможностями здоровья сохраняются некоторые препятствия: не все регионы участвуют в развитии инклюзивного туризма, объекты часто декларируют доступность, но фактически ей не обладают, наблюдается дефицит специалистов, умеющих грамотно обслуживать людей с особыми потребностями.

Будущее инклюзивного туризма

Государственные программы, инициативы НКО и заинтересованность бизнеса формируют устойчивый фундамент. Расширяется география маршрутов, появляются новые форматы отдыха, а сама тема перестает быть отстраненной. Россия уверенно движется к развитию инклюзивного туризма, превращая доступные путешествия в реальность для миллионов людей с ограниченными возможностями.