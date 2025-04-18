Опубликован список комфортных городов для отдыха с питомцами

Весенние поездки с домашними животными набирают популярность. Сервис бронирования «Твил.ру» выяснил, куда чаще всего отправляются россияне вместе с четвероногими друзьями в апреле 2025 года.

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Среди лидеров – южные города: Краснодар и Сочи.

Куда едут с кошками и собаками?

Согласно исследованию, Санкт-Петербург возглавляет рейтинг – здесь бронируют 11% путешествий с животными. Столица занимает второе место, а замыкает тройку лидеров Краснодар (6% бронирований). В топ-10 также вошли Сочи, Казань, Нижний Новгород, Кисловодск, Ялта, Волгоград и Калининград.

Сколько стоит отдых с питомцем?

Средняя продолжительность поездки в Краснодар составляет две ночи, а стоимость проживания – 3537 рублей за сутки. В Сочи туристы останавливаются дольше – на четыре ночи, при этом цена за ночь достигает 4619 рублей.

Эксперты отмечают, что спрос на pet-friendly-отели и апартаменты продолжает расти: все больше гостиниц и арендодателей готовы принимать гостей с кошками и собаками. Это позволяет владельцам животных не расставаться с любимцами даже в путешествиях.

Ранее «Кубань Информ» писал, что курорты Кубани в лидерах по броням на лето, в Анапе – спад на 70%. Номерной фонд на Черноморском побережье забит вполовину.