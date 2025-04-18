Раскрыты траты россиян на летний отпуск

Lenta.ru

Треть россиян планируют потратить на летний отпуск от 50 до 100 тысяч рублей на члена семьи, а примерно четверть — от 100 до 300 тысяч рублей. Траты соотечественников на отдых раскрыл опрос банка ВТБ, его результаты приводит «Интерфакс».

Стало известно, сколько россияне тратят на летний отпуск
© ТАСС

Аналитики также рассказали, что летом 2025 года отпуск будут брать 56 процентов россиян. Из них 62 процента хотят отправиться в путешествие по России и 20 процентов — отдохнуть за границей. Работать все лето будут 13 процентов респондентов, а 21 процент поедет на природу.

Среди самых популярных направлений летних поездок внутри страны — Сочи и курорты Краснодарского края (34 процента), Санкт-Петербург (20 процентов), Москва и Кавказ (по 15 процентов), а также Крым (14 процентов). Из зарубежных стран лидируют Турция (32 процента), Таиланд (19 процентов), ОАЭ (18 процентов), Китай (14 процентов) и Египет (9 процентов).

Уточняется, что опрос проводился в марте и апреле. В нем участвовали 1,5 тысячи совершеннолетних жителей крупных городов России.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для отдыха летом. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» отметила, что для путешествия в рамках ограниченного бюджета в первую очередь стоит рассмотреть Турцию.

Отдых в России
Банк ВТБ