Эксперты оценили, какой отдых россияне выберут летом

Туристическая емкость Анапы (Краснодарский край) настолько велика, что летом полностью заменить ее не смогут все остальные курорты РФ, однако и россияне не готовы полностью отказаться от отдыха на этом побережье. Опрошенные ТАСС эксперты отрасли уверены, что курортный сезон в Анапе возможен, несмотря на все сложности, но часть турпотока все же перейдет в другие регионы, а некоторые россияне и вовсе откажутся от туристических поездок.

О прогнозе для Анапы

"Оптимистичный сценарий - Анапа сохранит 80% прошлогоднего турпотока, это если откроется море (будет разрешено купание). Пессимистичный сценарий - останется 50%, <…> если море будет закрыто", - сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач отметила, что с начала 2025 года снижение турпотока в Анапе составляет всего 4%, и сейчас - до основного сезона - гостиницы загружены на 37%.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ), директор компании "Алеан" Илья Уманский отметил, что загрузка отелей даже на 50-70% позволит им окупить затраты на летний сезон, однако высокая загрузка будет, в первую очередь, в тех комплексах, которые могут предложить туристам альтернативу пляжу: бассейн или даже аквапарк.

"Анапа - традиционно такой регион, куда направляются семьи с детьми. А в потребительском поведении детей мы замечаем, что им меньше интересно море, чем бассейн. Тем более, что в Анапе традиционно в период высокого сезона, когда температура на протяжении долгого времени стоит высокая, море зацветает. Поэтому такую инфраструктуру [для купания и солнечных ванн] все последние годы отели активно наращивают, <…> а кроме того, отели Анапы - это родина российского "все включено", и здесь максимальная концентрация таких объектов, на которые тоже сейчас возлагаются надежды", - добавил Уманский.

Он подчеркнул, что номерной фонд Анапы настолько велик, что ее посещают около 5 млн туристов за год - это почти столько же, сколько летает на отдых в Турцию. Поэтому если бы город оказался полностью закрыт для приема отдыхающих, вместить всех не попавших туда туристов не смогли бы остальные курорты РФ вместе взятые.

Однако сейчас это и не понадобится, уверен собеседник агентства. Многие туристы, несмотря на обстоятельства, все равно выберут для отдыха Анапу.

Куда еще поедут туристы

Как поясняют собеседники ТАСС, те россияне, кто все же откажется от планов на отдых в Анапе (по данным АТОР, это может быть до 2 млн человек), могут выбрать другие направления внутри РФ.

Уманский уверен, что многие предпочтут Крым, и за счет этого турпоток на полуостров может вырасти на 50% по сравнению с 2024 годом. С ним согласен и Ромашкин.

"В Крыму, в районе Феодосии и Судака, а также на западном берегу как раз песчаные пляжи - такими и знаменита Анапа, они нравятся детям. И у них (Крыма и Анапы) общая аудитория, в том числе автомобильные туристы, которые все равно едут по трассе М-4 на юг и доедут не до Анапы, так до Феодосии", - пояснил он.

По данным АТОР, также фиксируется рост спроса на отдых в Абхазии, на Каспийском море и на азовском побережье Кубани, например, в районе Ейска.

"Тут нужно понимать, что у туристов есть конкретная потребность, и если человеку нужен пляжный отдых, то он выберет именно пляжный отдых, пусть и в другом месте. А такое, чтобы он вместо моря с детьми решил залезть на Ключевскую сопку, очень маловероятно", - отметил Ромашкин.

А вот на курортах Краснодарского края значительного роста не прогнозируется. Как пояснил Уманский, перераспределить поток можно только туда, где есть профицит номерного фонда и другой инфраструктуры, а в последние пару лет таковым оказался именно Крымский полуостров. Кубань же, наоборот, и так была загружена почти до предела, поэтому возможности для наращивания турпотока ограничены.

"Останется и доля туристического потока, которая не сможет перестроиться на другие курорты, и придется, как один из вариантов, в принципе отказаться от поездки. Мы не рассматриваем как туризм поездки на дачу, хотя в международной среде такие рекомендации все же есть, мы их относим, условно, к категории людей, которые никуда не едут", - уточнил он.

Лобач считает, что часть анапского турпотока могут получить другие направления.

"Туристы сейчас выбирают Кавказ - там уровень бронирования до 90%, выбирают Балтику, перераспределяются туристические потоки и в Крым - уже сейчас мы видим бронирование выше, чем в 2024 году", - отметила она.

Об ожиданиях регионов

Важным фактором для перераспределения турпотока собеседники ТАСС называют транспортную доступность регионов. Так, в Калининградской области турпоток зависит от возможностей аэропорта, который рассчитан на обслуживание 5 млн пассажиров в год и уже в 2024 году приблизился к пику возможностей, обслужив 4,8 млн человек.

Председатель и сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов отмечает, что хотя интерес к отдыху в Сочи действительно в 2025 году вырос, туристов отталкивают цены на билеты.

"Если говорить о Сочи, здесь появляются новые отели, в связи с чем растет количество номеров и, соответственно, будет расти турпоток, но транспортная логистика пока ключевой сдерживающий фактор. По отелям все нравится, идут узнавать [цены на] авиабилеты и отказываются - либо думают переносить [отдых] на осень, либо выбирают отдыхать в соседнем регионе. Авиабилеты сильно подорожали", - пояснил он.

Несмотря на это, рост турпотока ожидается во многих регионах. Так, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что в начале года рост летнего турпотока прогнозировался на уровне 8%, сейчас - 15%. Уровень бронирования на летние месяцы уже достиг 85%, а к концу мая станет еще выше. При этом Ермак отметил, что Калининград не является прямым конкурентом, например, Анапы, поскольку здесь меньше солнечных дней и море прохладнее. Область больше ориентирована на экскурсионный и культурно-познавательный туризм, а значит рост турпотока связан не только с ситуацией в Черном море.

По данным властей Республики Алтай, которая является одним из туристических центров в Сибири, по итогам 2025 года ожидается увеличение туристического потока на 5-7% при том, что в 2024 году регион посетили более 2,7 млн туристов. Здесь уверены, что это не связано с ситуацией в Черном море.

"Большого оттока из Анапы рынок не предсказывает. Мы ожидаем рост [числа] туристов в летний сезон, бронирование средств размещения на июль-август составляет более 60%", - сообщила ТАСС первый замминистра экономического развития региона Ольга Филипенкова.

Рассчитывают на рост турпотока, но не связывают его с ситуацией в Анапе и регионы Северного Кавказа. Так, в пресс-службе всесезонного горного курорта "Архыз" сообщили, что ожидают летом на 20% больше туристов, чем в 2024 году, благодаря новой бизнес-модели, а также новым сервисам и интересным событийным мероприятиям. А в Ставропольском крае делают ставку на событийный туризм и инвестиционные проекты, позволяющие наращивать номерной фонд в регионе Кавказских Минеральных Вод, а также расширение географии полетов из аэропорта Минеральных Вод.