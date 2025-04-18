«Лучше съезжу в Таиланд». Туристов шокировали цены на отдых в глэмпинге

Жители Хабаровского края возмущены завышенными ценами на отдых в глэмпингах – комфортабельных домиках для туристов. В некоторых стоимость проживания доходит до 50 тысяч рублей за два дня – по мнению хабаровчан, за эти деньги проще отправиться в Таиланд или другой курортный регион, чем ночевать в домике посреди тайги.

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«Лучше я подкоплю и съезжу в Таиланд на неделю, там можно недорогие путевки урвать с одноразовым питанием, если покупать незадолго до вылета. А потратить за выходные свою месячную зарплату, чтобы в глэмпинге пожить пару дней, я не готова», – высказалась местная жительница Ольга.

Как выяснил DVHAB, проживание на двоих с 23 по 25 мая в глэмпинге у озера Амут будет стоит от 19 до 23 тысяч рублей, питание в эту сумму не входит. На берегу реки Анюй шатер на первой линии с трехразовым питанием стоит 30 тысяч рублей. Наиболее дорогой оказалась база отдыха премиум-класса на берегу горной реки Хор, где цена на те же даты достигает 50-60 тысяч рублей без учета питания.

Для многих жителей края такие суммы за пару дней на природе выглядят необоснованно высокими. Многие жители края задаются резонным вопросом: почему при государственной поддержке этого туристического направления не вводятся какие-либо ограничения по стоимости услуг? В министерстве туризма поясняют, что формирование цен происходит исключительно по рыночным принципам, а ведомство не обладает полномочиями для их регулирования. Все вопросы о составе стоимости проживания рекомендуется адресовать непосредственно владельцам глэмпингов или туроператорам.

Ранее «ФедералПресс» писал, что выросли спрос и цены на летнее размещение в гостиницах и апартаментах Дальнего Востока. Средняя стоимость забронированной ночи на майские праздники составляет 5 700 рублей – на 19 % выше, чем годом ранее (4 800 рублей). При этом Хабарвоский край является одним из популярнейших направлений для туристов среди регионов ДФО.