«Китай 80-90‑х». Китайский блогер рассказал о путешествии в Приморье

Китайский блогер сравнил приморское село с Китаем 80–90 х. Его видео о поездке из Мишаня в Камень-Рыболов набрало популярность в соцсетях.

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«Не кажется ли вам, что вы перенеслись в Китай 80–90‑х?» – задался вопросом автор после посещения автовокзала в Ханкайском районе.

Блогер отправился в путь из китайского города Мишань, выбрав российский автобус, так как не успел на китайский рейс. Билет стоил 181 юань (около 2000 рублей), а сама поездка оказалась полна неожиданностей.

Автор отметил, что транспорт «капризничает»: иногда забирает пассажиров, а иногда нет, словно его работа зависит от настроения. В салоне было всего шестеро: трое китайцев, двое россиян и водитель.

Маршрут пролегал через погранпереход Мишань – Турий Рог. Блогер удивился грунтовой дороге со стороны России – в Китае такие уже редкость. Скорость водителя тоже вызвала вопросы.